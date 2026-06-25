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Главная ТЦК Сотрудники ТЦК избили мужчину на Буковине: реакция Лубинца

Сотрудники ТЦК избили мужчину на Буковине: реакция Лубинца

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 20:24
Избиение мужчины сотрудниками ТЦК на Буковине — возбуждено дело
Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки вместе с правоохранителями избили мужчину в Черновицкой области. Он получил тяжелую травму — перелом шейки бедра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Сотрудники ТЦК избили мужчину на Буковине

Лубинец рассказал, что военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции нанесли мужчине телесные повреждения. В результате он получил перелом шейки бедра. По словам омбудсмена, мужчине установили группу инвалидности, а его жизнь претерпела существенные изменения.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, но в течение длительного времени со стороны органа досудебного расследования не последовало надлежащей реакции.

Дмитрий Лубинец отметил, что ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки после вмешательства Офиса омбудсмена. По инициативе его Представителя по правам человека в местах лишения свободы Черновицкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона возбудила уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий.

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"Подчеркиваю: каждый случай возможного насилия со стороны представителей государства должен получить правовую оценку. Безнаказанности не будет. Права человека и человеческое достоинство должны оставаться безусловной ценностью даже в условиях военного положения", — сказал Уполномоченный ВР по правам человека.

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Скриншот поста Дмитрия Лубинца

Как писали Новини.LIVE, в одном из ТЦК в Николаевской области пытали мужчину, у которого пятеро детей. В течение девяти дней его незаконно удерживали, в том числе в подвале, где к нему применяли физическое насилие и психологическое давление.

Также мы сообщали, что на Закарпатье расследуют смерть мужчины после пребывания в ТЦК. В центре он жаловался на резкое ухудшение самочувствия, а на следующий день у него остановилось сердце.

избиение Черновицкая область Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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