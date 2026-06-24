Чиновников ТЦК будут судить за пытки мужчины в Николаевской области: подробности

Процесс передачи дела в Государственное бюро расследований. Фото: ГБР

Следователи ГБР завершили досудебное расследование по делу о пытках мужчины в одном из отделений РТЦК и СП Николаевской области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Обстоятельства инцидента

В этом контексте следователи ГБР завершили досудебное расследование по делу о пытках мужчины в одном из отделов РТЦК и СП Николаевской области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, в конце 2025 года в ходе мобилизационных мероприятий сотрудники территориального центра комплектования доставили в ТЦК многодетного отца, воспитывающего пятерых детей и имеющего проблемы со здоровьем. Несмотря на это, после прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к службе.

После того как две воинские части отказались принимать мужчину из-за состояния здоровья, должностные лица ТЦК, по версии следствия, решили обеспечить выполнение мобилизационного плана любой ценой.

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Незаконное удержание и насилие

В течение девяти дней мужчину незаконно удерживали, в частности, в подвальном помещении, где к нему применяли физическое насилие и психологическое давление. От него требовали согласиться на мобилизацию якобы добровольно или подписать документы об отсутствии претензий к сотрудникам ТЦК.

Потерпевшего освободили только после того, как у него обнаружили многочисленные телесные повреждения. После этого он обратился за медицинской помощью.

В результате действий фигурантов мужчина получил сотрясение мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, а также инфицированные раны от связывания.

Потерпевший. Фото: ГБР

Место пыток. Фото: ГБР

Квалификация и суд

На скамье подсудимых окажутся и.о. начальника четвертого отдела Вознесенского РТЦК и СП Николаевской области и двое его подчиненных. Им инкриминируются пытки и незаконное лишение свободы, совершенные группой лиц.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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