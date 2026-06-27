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Главная ТЦК Изменения в работе ТЦК: когда запустят второй этап реформы от Минобороны

Изменения в работе ТЦК: когда запустят второй этап реформы от Минобороны

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 07:30
Когда начнется второй этап реформы от Минобороны
Сотрудники ТЦК и военнообязанный. Фото: Золочевский филиал Львовского областного центра занятости/Facebook

В Украине планируют в ближайшее время изменить работу ТЦК и подход к мобилизации. Такие нововведения необходимы для обеспечения эффективности призыва. Второй этап масштабной реформы от Министерства обороны Украины могут запустить уже в июле.

Об этом в комментарии NV сообщил представитель оборонной сферы, передает Новини.LIVE.

Когда ожидаются реформы

По информации источника NV в оборонной сфере, второй этап реформы коснется работы ТЦК и СП, а также организации мобилизационных процессов. По мнению собеседника издания, действовать нужно быстро — только в таком случае удастся достичь результата.

Первый этап трансформации войска, который заключается в реформировании контрактов, выплат и отсрочек для защитников Украины, должен был стартовать в начале июня, но начался только в середине июня: сначала нужно было решить вопрос касательно финансирования. Второй этап реформы планируют внедрить в начале июля, однако представитель оборонной сферы не исключает, что запуск могут отложить.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что в Черновицкой области сотрудники ТЦК и СП жестоко избили военнообязанного. Мужчина получил перелом шейки бедра. По факту возможного превышения полномочий со стороны представителей ТЦК возбудили уголовное дело.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" писал, что сотрудники ТЦК мобилизовали гражданина Азербайджана. Суд пришел к выводу, что мобилизация была незаконной. Иностранцы не обязаны вступать в армию — служить они могут, только если добровольно подпишут контракт.

реформы мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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