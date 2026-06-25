Мобилизация иностранца в Украине: суд упразднил приказ Черниговского ТЦК

Проверка документов. Фото иллюстративный Львовский ОТЦК и СП

Черниговский окружной административный суд признал незаконными действия местного ТЦК , который принудительно призвал в ряды Вооруженных Сил Украины гражданина Азербайджана. Судьи отменили соответствующий приказ о мобилизации и отметили, что у иностранцев нет конституционной обязанности защищать Украину и могут присоединяться к армии исключительно на добровольной контрактной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Черниговский ТЦК мобилизовал иностранца из Азербайджана

Инцидент произошел 12 марта 2026 года , когда гражданина Азербайджанской Республики, легально проживающего в Украине на основании вида на жительство, остановили сотрудники полиции вместе с представителями территориального центра комплектования.

Мужчину сразу доставили в ТЦК, где он в тот же день прошел военно-врачебную комиссию и получил вывод о пригодности к службе. Уже к вечеру начальник военкомата подписал приказ по которому официально мобилизовал иностранца и отправил его в воинскую часть . Затем новобранца отнесли к спискам личного состава и поставили на все виды обеспечения.

Незаконно мобилизованный мужчина обратился в Черниговский окружной административный суд . В своем иске он требовал отмены как приказа ТЦК о призыве, так и приказа воинской части о зачислении, настаивая на том, что как иностранец он не подлежит принудительной мобилизации.

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Представители военкомата пытались оправдать свои действия тем, что во время общения задержанный вроде бы не предоставил никаких документов для освобождения от службы. По их словам, полиция установила его личность, а наличие идентификационного кода и выписки из реестра общины подтверждали факт его проживания в Украине. В свою очередь в воинской части заявили, что на момент принятия бойца вообще не имели информации о его иностранном гражданстве.

Впрочем, суд принял сторону истца, хотя и удовлетворил его требования лишь частично. Судьи полностью отменили приказ начальника Черниговского ТЦК от 12 марта, но отметили, что именно работники ТЦК обязаны были проверить гражданство лица через соответствующие запросы.

В то же время судьи отказали в требовании отменить приказ воинской части и принудительно исключить мужчину из списков личного состава. Выяснилось, что в ходе судебного процесса выяснилось, что 26 мая 2026 года и иностранца уже самостоятельно уволили в запас по семейным обстоятельствам, руководствуясь пунктом 2 части четвертой статьи 26 профильного закона. Поэтому дополнительное вмешательство суда в этот процесс уже не имело бы юридического смысла для защиты его прав. В заключение суд обязал ТЦК компенсировать истцу 665,60 грн судебного сбора.

Как сообщалось ранее Новини.LIVE, в Украине продолжают расследовать громкие скандалы, связанные с нарушениями во время мобилизации в разных регионах. В частности, в Тернополе суд признал незаконными действия местного ТЦК, мобилизовавшего недееспособного мужчину с инвалидностью II группы, страдающей хронической параноидной шизофренией .

В то же время в Закарпатье работники ДБР начали досудебное расследование из-за смерти 29-летнего юноши, которая произошла после его пребывания в одном из военкоматов. Поводом для дела стали сообщения в соцсетях и СМИ о том, что к парню в заведении могли применить физическое насилие.

Параллельно следователи ДБР уже завершили расследование другого тяжелого случая, произошедшего в Николаевской области, и передали дело в суд. Там работников одного из районных ТЦК обвиняют в пытках мужчины . По данным следствия, в конце 2025 года военные задержали и привезли в центр многодетного отца, который воспитывает пятерых детей и имеет серьезные проблемы со здоровьем.