Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: YouTube

Обставини мобілізації медика у Білій Церкві викликали додаткові запитання після оприлюднення документів, які родичі чоловіка передали народному депутату Олексію Гончаренку. Серед матеріалів були заява про звільнення, датована 20 листопада 2026 року, а також відомості про нарахування заробітної плати від міської лікарні. Ці дані не збігаються з раніше оприлюдненою ТЦК інформацією про припинення трудових відносин ще у вересні.

Тепер депутат має намір домагатися додаткової перевірки обставин справи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Олексія Гончаренка.

Реклама

Які документи опинилися у розпорядженні депутата

Парламентарій написав, що родичі Олександра Мартиненка надали заяву про звільнення з посади лікаря-анестезіолога відділення анестезіології та інтенсивної терапії Білоцерківської міської лікарні №1. У документі вказано дату 20 листопада — через два тижні після того, як, згідно з повідомленням родичів, чоловіка доставили до ТЦК 6 листопада. Депутату передали скріншоти банківських операцій та відомості з Пенсійного фонду про доходи за попередні місяці.

В опублікованих даних за серпень, вересень та жовтень 2026 року відображені нарахування від Білоцерківської міської лікарні №1. Зокрема, за серпень вказано суму 22 278,78 гривень, за вересень — 22 254,75 гривень, за жовтень — 22 160,11 гривень. Окремо на знімках видно нарахування від іншого роботодавця. Серед матеріалів також є банківська операція про виплату 12 136,15 гривень за вересень і перерахування авансу в розмірі 5 тисяч гривень за першу половину жовтня.

Чому виникли питання щодо версії ТЦК

Раніше в територіальному центрі комплектування заявляли, що Мартиненко завершив навчання за спеціальністю "лікар" у червні 2024 року, а трудові відносини з медичним закладом припинив за власним бажанням у вересні 2026-го. У відомстві також повідомляли, що попередня відстрочка діяла до 30 жовтня, а документи для її продовження чоловік не подавав. За версією ТЦК, після перевірки документів 6 листопада його направили на медичний огляд, за результатами якого визнали придатним до військової служби.

Читайте також:

При цьому опубліковані родичами матеріали потребують додаткового вивчення: заява про звільнення датована листопадом, а відомості Пенсійного фонду та банківські операції вказують на виплати від лікарні в наступні місяці після зазначеної ТЦК дати припинення трудових відносин. Однак самі по собі нарахування не встановлюють, чи зберігався у чоловіка статус лікаря-інтерна та чи мав він право на відстрочку саме 6 листопада. Для остаточної оцінки необхідні кадрові документи, підтвердження проходження інтернатури та відомості про чинний статус відстрочки.

"Передаю справу моїм юристам і буду розбиратися. Чому ТЦК заявили, що хлопець не був медичним працівником — мені невідомо", — написав Гончаренко у публікації.

Нагадаємо, Новини.LIVE також повідомляли про те, що потрібно зробити, якщо співробітники ТЦК телефонують родичам військовозобов’язаного чоловіка, який перебуває в розшуку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ТЦК змінили підхід до перевірки водіїв на блокпостах. За відсутності деяких даних у військовозобов’язаного його можуть забрати для їх встановлення.