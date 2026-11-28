Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: YouTube

Обстоятельства мобилизации медика в Белой Церкви вызвали дополнительные вопросы после публикации документов, переданных родственниками мужчины народному депутату Алексею Гончаренко. Среди материалов были заявление об увольнении, датированное 20 ноября 2026 года, а также сведения о зарплатных начислениях от городской больницы. Эти данные не совпадают с ранее озвученной ТЦК информацией о прекращении трудовых отношений еще в сентябре.

Теперь депутат намерен добиваться дополнительной проверки обстоятельств дела, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Алексея Гончаренко.

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Какие документы оказались в распоряжении депутата

Парламентарий написал, что родственники Александра Мартыненко предоставили заявление об увольнении с должности врача-анестезиолога отделения анестезиологии и интенсивной терапии Белоцерковской городской больницы №1. На документе указана дата 20 ноября — через две недели после того, как, согласно сообщению родственников, мужчину доставили в ТЦК 6 ноября. Депутату передали скриншоты банковских операций и сведения из Пенсионного фонда о доходах за предыдущие месяцы.

В опубликованных данных за август, сентябрь и октябрь 2026 года отражены начисления от Белоцерковской городской больницы №1. В частности, за август указана сумма 22 278,78 гривны, за сентябрь — 22 254,75 гривны, за октябрь — 22 160,11 гривны. Отдельно на снимках видны начисления от другого работодателя. Среди материалов также есть банковская операция о выплате 12 136,15 гривны за сентябрь и перечисление аванса в размере 5 тысяч гривен за первую половину октября.

Почему возникли вопросы к версии ТЦК

Ранее в территориальном центре комплектования заявляли, что Мартыненко завершил обучение по специальности "врач" в июне 2024 года, а трудовые отношения с медицинским учреждением прекратил по собственному желанию в сентябре 2026-го. В ведомстве также сообщали, что предыдущая отсрочка действовала до 30 октября, а документы для ее продления мужчина не подавал. По версии ТЦК, после проверки документов 6 ноября его направили на медицинское освидетельствование, по результатам которого признали годным к военной службе.

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При этом опубликованные родственниками материалы требуют дополнительного изучения: заявление об увольнении датировано ноябрем, а сведения Пенсионного фонда и банковские операции указывают на выплаты от больницы в последующие месяцы после названной ТЦК даты прекращения трудовых отношений. Однако сами по себе начисления не устанавливают, сохранялся ли у мужчины статус врача-интерна и имел ли он право на отсрочку именно 6 ноября. Для окончательной оценки необходимы кадровые документы, подтверждение прохождения интернатуры и сведения о действовавшем статусе отсрочки.

"Передаю дело моим юристам и буду разбираться. Почему ТЦК заявили, что парень не был медработником — мне неизвестно", — написал Гончаренко в публикации.

Напомним, Новини.LIVE также сообщали о том, что необходимо сделать, если сотрудники ТЦК звонят родственникам военнообязанного мужчины, который находится в розыске.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ТЦК изменили подход к проверке водителей на блокпостах. При отсутствии некоторых данных у военнообязанного его могут забрать для их установления.