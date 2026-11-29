Молодий український військовослужбовець. Фото: "Армія Inform"

Вік від 25 до 60 років залишається основним діапазоном для мобілізації військовозобов’язаних чоловіків в Україні. Законодавство передбачає кілька винятків, які стосуються як громадян віком до 25 років, так і окремих представників старшого віку. Ці норми діють і з 1 грудня 2026 року: окремої зміни вікових правил до цієї дати не передбачено.

Однак можливість призову залежить не тільки від кількості років, а й від військового статусу людини, повідомляють Новини.LIVE.

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У яких випадках призов можливий до 25 років

До цієї категорії можуть належати чоловіки, які до досягнення 25 років отримали статус військовозобов’язаних, зокрема офіцери запасу. Сам факт закінчення військової кафедри або попереднього проходження служби не означає, що людину автоматично призовуть: значення мають присвоєне звання, обліковий статус та передбачені законом підстави.

Окремо законодавство захищає від примусової мобілізації до 25 років громадян, які пройшли базову військову службу, якщо вони не дали згоди на призов.

На кого поширюється вікове виключення після 60 років

Для більшості чоловіків досягнення граничного призовного віку означає закінчення періоду перебування в запасі та відсутність підстав для звичайної мобілізації. Виняток передбачено для представників вищого офіцерського складу: для них граничний вік перебування в запасі може сягати 65 років. Це правило поширюється на конкретну категорію військовослужбовців із відповідними званнями і не стосується всіх чоловіків старше 60 років.

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У цій віковій групі призов проводиться на загальних підставах за наявності передбачених законом умов. Враховуються стан здоров’я, наявність відстрочки та оформленого бронювання. Якщо у громадянина є законна підстава для відстрочки, її необхідно підтвердити та оформити у встановленому порядку.

Сама наявність сімейних обставин, інвалідності або необхідності догляду за родичем без належного оформлення не означає, що відомості про відстрочку автоматично з’являться в облікових даних.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про підготовку масштабної реформи ВЛК, а також про те, кому і як у 2027 році доведеться пройти медичну комісію.

Також стало відомо, що рішення про виключення громадян з військового обліку, прийняті до 2022 року, можуть бути переглянуті та скасовані вже найближчим часом.