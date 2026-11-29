Молодой украинский военнослужащий. Фото: Армія Inform

Возраст от 25 до 60 лет остается основным диапазоном для мобилизации военнообязанных мужчин в Украине. Законодательство предусматривает несколько исключений, которые касаются как граждан младше 25 лет, так и отдельных представителей старшего возраста. Эти нормы действуют и с 1 декабря 2026 года: отдельного изменения возрастных правил к этой дате не предусмотрено.

Однако возможность призыва зависит не только от количества лет, но и от воинского статуса человека, сообщают Новини.LIVE.

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В каких случаях призыв возможен до 25 лет

К этой категории могут относиться мужчины, которые до достижения 25 лет получили статус военнообязанных, в частности офицеры запаса. Сам факт окончания военной кафедры или предыдущего прохождения службы не означает, что человека автоматически призовут: значение имеют присвоенное звание, учетный статус и предусмотренные законом основания.

Отдельно законодательство защищает от принудительной мобилизации до 25 лет граждан, прошедших базовую военную службу, если они не дали согласия на призыв.

Кого касается возрастное исключение после 60 лет

Для большинства мужчин достижение предельного призывного возраста означает окончание периода пребывания в запасе и отсутствие оснований для обычной мобилизации. Исключение предусмотрено для представителей высшего офицерского состава: для них предельный возраст пребывания в запасе может достигать 65 лет. Это правило распространяется на конкретную категорию военнослужащих с соответствующими званиями и не касается всех мужчин старше 60 лет.

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В этой возрастной группе призыв проводится на общих основаниях при наличии предусмотренных законом условий. Учитываются состояние здоровья, наличие отсрочки и оформленного бронирования. Если у гражданина есть законное основание для отсрочки, его необходимо подтвердить и оформить в установленном порядке.

Само наличие семейных обстоятельств, инвалидности или необходимости ухода за родственником без надлежащего оформления не означает, что сведения об отсрочке автоматически появятся в учетных данных.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о подготовке масштабной реформы ВВК, а также о том, кому и как в 2027 году придется пройти врачебную комиссию.

Также стало известно, что решения об исключении граждан с воинского учета, принятые до 2022 года, могут быть пересмотрены и отменены уже в ближайшее время.