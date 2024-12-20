Міноборони реформує ТЦК — що хочуть змінити

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України планує повністю реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Їх хочуть підпорядкувати відомству.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на годині запитань до уряду у п'ятницю, 20 грудня.

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Гаврилюк наголосив, що Міноборони наразі розробляє варіант реформування ТЦК по-новому.

"В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних", — додав він.

Нагадаємо, Верховний Суд пояснив, що повістка є лише засобом оповіщення про військовий обов’язок, а не документом, що його встановлює. Внаслідок цього оскаржувати повістки від ТЦК у суді неможливо.

Також серед українців провели опитування про довіру до представників ТЦК. Більшість з них відповіли негативно.