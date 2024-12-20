Минобороны реформирует ТЦК — что хотят изменить

Минобороны хочет реформировать ТЦК — что известно
Министерство обороны Украины планирует полностью реформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Их хотят подчинить ведомству.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время вопросов к правительству в пятницу, 20 декабря.
Реформирование ТЦК
Гаврилюк отметил, что Минобороны сейчас разрабатывает вариант реформирования ТЦК по-новому.
"В первую очередь подчинение их под Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных", — добавил он.
Напомним, Верховный Суд объяснил, что повестка является лишь средством оповещения о воинской обязанности, а не документом, который ее устанавливает. Вследствие этого оспаривать повестки от ТЦК в суде невозможно.
Также среди украинцев провели опрос о доверии к представителям ТЦК. Большинство из них ответили негативно.
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