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Довіра до працівників ТЦК — опитування серед українців

19 грудня 2024 17:29
Микола Кондратюк - Редактор
Скільки українців довіряють представникам ТЦК — опитування
Чоловік спілкується з представниками ТЦК. Фото: УНІАН
Микола Кондратюк - Редактор

Серед українці провели опитування щодо довіри до представників територіальних центрів комплектування. Більш ніж половина опитуваних висловилися негативно.

Про це йдеться у результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у четвер, 19 грудня.

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Результати опитування показали, що у грудні 67% опитуваних не довіряють ТЦК. Водночас 29% відповіли, що довіряють.

Найвищий рівень недовіри спостерігається серед жителів західних та прикордонних областей, а також серед молоді та чоловіків.

Довіра до ТЦК
Результати опитування. Фото: скриншот

Довіра до різних категорій військових

Соціологи зазначають, що наразі спостерігається високий рівень довіри до військових, однак існують значні відмінності залежно від категорії.

Згідно з опитуваннями, 96% населення довіряють ветеранам АТО, які зараз знову воюють, 91% — ветеранам повномасштабної війни, 88% — ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років.

Також 94% довіряють військовим ЗСУ, які служать на передовій, тоді як 76% — тим, хто служить у тилу.

Довіра до військових
Довіра до українських військових. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі представники ТЦК протягом двох тижнів утримували спеціаліста-зв'язківця, який мав бронювання.

Також на Волині люди у військовій формі побили чоловіка. Окрім того, повідомляється, що його забрали з лікарні та відвезли прямо у військову частину.

українці Україна опитування мобілізація довіра ТЦК та СП

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