Сколько украинцев доверяют представителям ТЦК — опрос

Мужчина общается с представителями ТЦК. Фото: УНИАН

Среди украинцев провели опрос по доверию к представителям территориальных центров комплектования. Более половины опрошенных высказались отрицательно.

Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг" в четверг, 19 декабря.

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Доверие к ТЦК в Украине

Результаты опроса показали, что в декабре 67% опрашиваемых не доверяют ТЦК. В то же время 29% ответили, что доверяют.

Самый высокий уровень недоверия наблюдается среди жителей западных и приграничных областей, а также молодежи и мужчин.

Результаты опроса. Фото: скриншот

Доверие к разным категориям военных

Социологи отмечают, что сейчас наблюдается высокий уровень доверия к военным, однако существуют значительные различия в зависимости от категории.

Согласно опросам, 96% населения доверяют ветеранам АТО, которые сейчас снова воюют, 91% — ветеранам полномасштабной войны, 88% — ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 годов.

Также 94% доверяют военным ВСУ, которые служат на передовой, тогда как 76% — тем, кто служит в тылу.

Доверие к украинским военным. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе представители ТЦК в течение двух недель удерживали специалиста-связиста, который имел бронирование.

Также на Волыни люди в военной форме избили мужчину. Кроме того, сообщается, что его забрали из больницы и увезли прямо в воинскую часть.