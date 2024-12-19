Сколько украинцев доверяют представителям ТЦК — опрос

Доверие к работникам ТЦК — опрос среди украинцев
Среди украинцев провели опрос по доверию к представителям территориальных центров комплектования. Более половины опрошенных высказались отрицательно.
Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг" в четверг, 19 декабря.
Доверие к ТЦК в Украине
Результаты опроса показали, что в декабре 67% опрашиваемых не доверяют ТЦК. В то же время 29% ответили, что доверяют.
Самый высокий уровень недоверия наблюдается среди жителей западных и приграничных областей, а также молодежи и мужчин.
Доверие к разным категориям военных
Социологи отмечают, что сейчас наблюдается высокий уровень доверия к военным, однако существуют значительные различия в зависимости от категории.
Согласно опросам, 96% населения доверяют ветеранам АТО, которые сейчас снова воюют, 91% — ветеранам полномасштабной войны, 88% — ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 годов.
Также 94% доверяют военным ВСУ, которые служат на передовой, тогда как 76% — тем, кто служит в тылу.
Напомним, в Одессе представители ТЦК в течение двух недель удерживали специалиста-связиста, который имел бронирование.
Также на Волыни люди в военной форме избили мужчину. Кроме того, сообщается, что его забрали из больницы и увезли прямо в воинскую часть.
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