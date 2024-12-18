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З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

18 грудня 2024 20:21
Катерина Османська - Редактор
ТЦК заломали чоловіка у бус - що відомо про інцидент на Волині
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот
Катерина Османська - Редактор

Черговий скандал з представниками Територіального центру комплектування (ТЦК) стався на Волині. Чоловіка нібито побили люди у військовій формі. Крім того, повідомляється, що його забрали з лікарні прямо у військову частину.

Відповідне відео частини інциденту опублікував у Facebook Олександр Чабан, який представився братом постраждалого.

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За його словами нібито родича потерпілого, ситуація сталася в місті Ковель.

"Зранку мого брата біля під’їзду будинку, де він живе, при перевірці документів спочатку "дали під дих", а потім побили люди у військовій формі! Збили так, що сусіди викликали швидку і поліцію. При обстежені в хірурга у відділенні швидкоі зайшло багато військових. Вони, не зважаючи на зауваження і заперечення лікарів, вивезли брата на каталці на вулицю, закинули в бус та повезли. Дружині брата нічого не пояснили! Це вона зняла відео", — написав Чабан.

Він додав, що "на Волині діє банда у формі військових на чолі з бувшим луганським прокурором крадієм — воєнкомом" та попрочив розголосу цієї ситуації.

На відео показано, як чоловіка з нош перекидають в автівку.

Варто підкреслити, що на цей скандал вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, працівники Ковельського міського ТЦК не надали можливості його представнику поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що "вивезли його до військової частини".

Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно даного інциденту.

Нагадаємо, Лубінець, під час візиту до Харкова прокоментував питання примусової мобілізації. Він підтвердив отримання звернень щодо таких випадків з усієї території країни, зокрема і з Харківської області, але відмітив і позитивну тенденцію. 

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який вигадав схему для ухилянтів. Він за гроші виписував фейкові повістки, таким чином чоловіки протягом місяця мали підставу для відстрочки.

армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані Волинь

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