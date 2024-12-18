ТЦК заломили мужчину в бус - что известно об инциденте на Волыни

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот

Очередной скандал с представителями Территориального центра комплектования (ТЦК) произошел на Волыни. Мужчину якобы избили люди в военной форме. Кроме того, сообщается, что его забрали из больницы прямо в воинскую часть.

Соответствующее видео части инцидента опубликовал в Facebook Александр Чабан, представившийся братом пострадавшего.

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По его словам, якобы родственника потерпевшего, ситуация произошла в городе Ковель.

"Утром моего брата у подъезда дома, где он живет, при проверке документов сначала "дали под дых", а затем избили люди в военной форме! Избили так, что соседи вызвали скорую и полицию. При обследовании у хирурга в отделении скорые зашло многие военные. Они, несмотря на замечания и возражения врачей, вывезли брата на каталке на улицу, забросили в бус и повезли. Жене брата ничего не объяснили! Это она сняла видео", — написал Чабан.

Он добавил, что "на Волыни действует банда в форме военных во главе с бывшим луганским прокурором вором — военкомом" и попросил огласки этой ситуации.

На видео показано, как мужчину из ношей бросают в автомобиль.

Следует подчеркнуть, что на этот скандал уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, работники городского ТЦК Ковеля не предоставили возможности его представителю пообщаться с пострадавшим и сообщили, что "вывезли его в воинскую часть".

Представитель Лубинца уже сообщил прокуратуру и подал заявление в ДБР по данному инциденту.

Напомним, Лубинец во время визита в Харьков прокомментировал вопрос принудительной мобилизации. Он подтвердил получение обращений по таким случаям со всей территории страны, в том числе и из Харьковской области, но отметил и положительную тенденцию.

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, придумавшего схему для уклончан. Он за деньги выписывал фейковые повестки, таким образом мужчины в течение месяца имели основание для отсрочки.