Верховний Суд пояснив, чому повістки ТЦК не можна оскаржувати

Повістка в руках. Фото: УНІАН

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду нагадав, що повістка є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок, а не юридичним документом, який встановлює такий обов’язок. Таким чином повістку від територіальних центрів комплектування (ТЦК) не можна оскаржувати в суді.

Про це йдеться у постанові Верховного Суду від 23 жовтня 2024 року у справі №380/2838/24.

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Згідно з постановою виконання військового обов’язку регламентується Законом України №2232-XII. Закон визначає, що зобов’язання військовозобов’язаних з’явитися за викликом до територіальних центрів комплектування (ТЦК) встановлюється саме цим нормативним актом, а не повісткою.

Повістка є інструментом інформування громадян про їхній обов’язок, а не актом, що може бути предметом судового розгляду. Закон №2232-XII чітко визначає, що виконання військового обов’язку забезпечується державними органами, військовими формуваннями, а також районними та міськими ТЦК.

Громадяни під час мобілізації зобов’язані з’явитися до військових частин чи збірних пунктів у строки, зазначені в мобілізаційних документах.

Суд також наголосив, що незгода військовозобов’язаних із врученням повісток чи подальшими діями ТЦК не може бути предметом адміністративного судочинства.

Крім того, Верховний Суд зауважив, що оскарження повісток не розглядається як порушення прав чи свобод громадян, адже цей документ є лише способом виконання законодавства у сфері військового обов’язку.

Нагадаємо, адвокат пояснив, скільки штрафів можуть оформити через ігнорування обов'язку явки в ТЦК.

Також начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК пояснив, коли ухилянта можуть оголосити в розшук.