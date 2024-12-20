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Повестки с ТЦК не подлежат судебному обжалованию — решение ВС

20 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Верховный Суд объяснил, почему повестки ТЦК нельзя обжаловать
Повестка в руках. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда напомнил, что повестка является лишь средством оповещения лица о необходимости выполнить военную обязанность, а не юридическим документом, устанавливающим такую обязанность. Таким образом, повестку от территориальных центров комплектования (ТЦК) нельзя обжаловать в суде.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 23 октября 2024 г. по делу №380/2838/24.

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Почему повестку нельзя обжаловать в суде

Согласно постановлению исполнения воинской обязанности регламентируется Законом Украины №2232-XII. Закон определяет, что обязательство военнообязанных явиться по вызову в территориальные центры комплектования (ТЦК) устанавливается именно этим нормативным актом, а не повесткой.

Повестка является инструментом информирования граждан об их обязанности, а не актом, являющимся предметом судебного разбирательства. Закон №2232-XII четко определяет, что исполнение воинского долга обеспечивается государственными органами, военными формированиями, а также районными и городскими ТЦК.

Граждане во время мобилизации обязаны явиться в воинские части или сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных документах.
Суд также подчеркнул, что несогласие военнообязанных с вручением повесток или дальнейшими действиями ТЦК не может являться предметом административного судопроизводства.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что обжалование повесток не рассматривается как нарушение прав или свобод граждан, ведь этот документ является лишь способом исполнения законодательства в сфере воинского долга.

Напомним, адвокат объяснил, сколько штрафов могут оформить из-за игнорирования долга явки в ТЦК.

Также начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК объяснил, когда уклоняющегося могут объявить в розыск.

Верховный суд военный призыв мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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