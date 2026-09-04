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Головна ТЦК Лубінець: ТЦК у Києві незаконно утримував батька п'ятьох дітей

Лубінець: ТЦК у Києві незаконно утримував батька п'ятьох дітей

Ua ru
4 вересня 2026 07:37
Лубінець заявив, що ТЦК незаконно утримували батька п'ятьох дітей у КИєві
Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

У Києві працівники ТЦК незаконно утримували батька, який мав п'ятьох дітей і офіційну відстрочку від мобілізації. У зв'язку з порушенням почалося досудове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Що відомо про затримання чоловіка

У своєму Telegram Лубінець розповів, що чоловіка, який працює лікарем і самостійно виховує п’ятьох неповнолітніх дітей, вранці затримали біля під’їзду його будинку. Під час затримання він одразу пред’явив військово-облікові документи, а також продемонстрував у застосунку "Дія" свідоцтва про народження всіх своїх дітей.

Незважаючи на це, громадянина затримали без оформлення відповідного протоколу. У нього вилучили мобільний телефон і силою доправили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Після цього чоловіка продовжили утримувати у приміщенні ТЦК.

Після інциденту у цю ситуацію в червні 2026 року втрутилися представники Офісу омбудсмана. У результаті мобільний телефон чоловікові повернули, а його самого негайно відпустили.

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Під час перевірки, яку проводили у присутності представників Офісу омбудсмана, чоловік повторно відкрив у "Дії" свідоцтва про народження дітей. Крім того, він мав збережений скріншот із застосунку "Резерв+", де було зазначено інформацію про надану йому відстрочку.

Водночас під час повторної перевірки відомостей у базі даних безпосередньо в ТЦК запис про відстрочку вже був відсутній.

"Як вона зникла? Хто і за яких обставин змінив цю інформацію? На ці питання має відповісти слідство", — підкреслив Дмитро Лубінець.

Омбудсман зазначив, що люди, які мають передбачені законом підстави для відстрочки від мобілізації, не повинні спочатку зазнавати незаконного затримання та примусового доставлення до ТЦК, а вже потім доводити наявність своїх законних прав.

За цим фактом у серпні 2026 року правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту, з’ясовують коло причетних осіб і надають правову оцінку їхнім діям.

У Києві ТЦК незаконно утримував батька п'ятьох дітей
Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами юриста Євгена Филипця, наявність багатодітної сім'ї або трьох дітей ще не є безумовною підставою для відстрочки. Зокрема, ТЦК часто відмовляють розлученим батькам.

Також ми писали, як дистанційно скасувати розшук ТЦК, якщо він виник на кордоні.

Київ мобілізація Дмитро Лубінець відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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