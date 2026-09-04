Лубінець заявив, що ТЦК незаконно утримували батька п'ятьох дітей у КИєві

Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

У Києві працівники ТЦК незаконно утримували батька, який мав п'ятьох дітей і офіційну відстрочку від мобілізації. У зв'язку з порушенням почалося досудове розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Що відомо про затримання чоловіка

У своєму Telegram Лубінець розповів, що чоловіка, який працює лікарем і самостійно виховує п’ятьох неповнолітніх дітей, вранці затримали біля під’їзду його будинку. Під час затримання він одразу пред’явив військово-облікові документи, а також продемонстрував у застосунку "Дія" свідоцтва про народження всіх своїх дітей.

Незважаючи на це, громадянина затримали без оформлення відповідного протоколу. У нього вилучили мобільний телефон і силою доправили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Після цього чоловіка продовжили утримувати у приміщенні ТЦК.

Після інциденту у цю ситуацію в червні 2026 року втрутилися представники Офісу омбудсмана. У результаті мобільний телефон чоловікові повернули, а його самого негайно відпустили.

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Під час перевірки, яку проводили у присутності представників Офісу омбудсмана, чоловік повторно відкрив у "Дії" свідоцтва про народження дітей. Крім того, він мав збережений скріншот із застосунку "Резерв+", де було зазначено інформацію про надану йому відстрочку.

Водночас під час повторної перевірки відомостей у базі даних безпосередньо в ТЦК запис про відстрочку вже був відсутній.

"Як вона зникла? Хто і за яких обставин змінив цю інформацію? На ці питання має відповісти слідство", — підкреслив Дмитро Лубінець.

Омбудсман зазначив, що люди, які мають передбачені законом підстави для відстрочки від мобілізації, не повинні спочатку зазнавати незаконного затримання та примусового доставлення до ТЦК, а вже потім доводити наявність своїх законних прав.

За цим фактом у серпні 2026 року правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту, з’ясовують коло причетних осіб і надають правову оцінку їхнім діям.

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами юриста Євгена Филипця, наявність багатодітної сім'ї або трьох дітей ще не є безумовною підставою для відстрочки. Зокрема, ТЦК часто відмовляють розлученим батькам.

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