Як зняти розшук ТЦК дистанційно при поверненні в Україну з-за кордону

Обшук автомобіля на КПП на кордоні. Фото: ДПСУ

Чоловіки, які виїхали за кордон, можуть повернутися в Україну без ризику миттєвої мобілізації, якщо заздалегідь знімуть статус розшуку та правильно оформлять відстрочку. Повернення в Україну з-за кордону не означає неминучої відправки на фронт, навіть якщо військовозобов'язаний перебуває в розшуку ТЦК.

Про це розповів кандидат юридичних наук Євген Филипець, цитує Новини.LIVE.

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Що буде при поверненні в Україну при наявності розшуку ТЦК

Військовозобов'язані українці, які тривалий час перебувають за межами країни, часто побоюються затримання на кордоні та негайної відправки до ТЦК у разі приїзду додому. Проте перетнути кордон і легалізувати свій статус можна без екстремальних наслідків, якщо заздалегідь розв'язати юридичні питання.

Кандидат юридичних наук та адвокат Євген Филипець наголошує, що ключовою проблемою у більшсоті залишається статус розшуку та неможливість оформити певні види відстрочок дистанційно.

Чи можна зробити відстрочку перебуваючи за кордоном

Деякі категорії військовозобов'язаних можуть оновити дані та оформити відстрочку дистанційно, просто скориставшись телефоном. Наприклад, якщо в родині народилася третя дитина, система "Резерв+" дозволяє зробити це онлайн.

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Проте у складніших ситуаціях, таких як оформлення догляду за хворими батьками або втрата на фронті близького родича, передбачена виключно особиста подача документів. Громадянин мусить фізично прийти до ЦНАПу. Якщо така людина перебуває в розшуку військкомату і намагається в'їхати в країну, її можуть затримати на пункті пропуску ще до того, як вона дійде до установи.

Як дистанційно скасувати розшук військкомату

Щоб уникнути мобілізації прямо з кордону, Євген Филипець радить чоловікам "очистити" свій статус ще до купівлі квитків. Якщо чоловік не має доступу до застосунку "Резерв+", його адвокат може надіслати офіційний запит, щоб з'ясувати наявність проваджень чи порушень.

Фахівець назвав три основні алгоритми закриття розшуку на відстані. Перший варіант — це оскарження порушення правил військового обліку, якщо для цього є достатньо правових аргументів. Другий метод базується на 38-й статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з цією нормою, якщо з моменту виявлення порушення минуло понад три місяці, справу закривають через закінчення строків давності. Третій шлях найшвидший: військовозобов'язаний просто визнає провину, дистанційно сплачує штраф і тим самим ліквідує статус розшуку.

Легальний виїзд за кордон спрощує розв'язання проблем з військовим обліком

Багато українців, які виїхали два чи три роки тому, вважають себе ухилянтами, оскільки за місцем їхньої реєстрації постійно надходили повістки. Проте адвокат наголошує, що ігнорування таких викликів не дорівнює кримінальному злочину.

"Якщо ви легально виїхали за кордон, не проходячи ВЛК, не маючи бойової повістки, це не може складати склад 336-ї Кримінального кодексу України", — констатує Євген Филипець.

Юрист пояснює, що реальний строк за цією статтею загрожує лише тим, хто, перебуваючи в Україні, успішно пройшов медичну комісію, отримав повістку на відправку у війська і вже після цього втік.

Усі інші випадки кваліфікуються як адміністративні правопорушення.

"Тобто не з'явилися по повістці, не пройшли ВЛК, не повідомили ТЦК та СП про зміну місця проживання, народження дітей, інші персональні дані", — перераховує правозахисник типові проступки.

Таким чином, повернення в Україну без пройденої ВЛК вимагатиме лише розв'язання адміністративних проблем, а не захисту від ув'язнення.

Новини.LIVE повідомляли також й про те, що оголошення в розшук через начебто проігнорований виклик до ТЦК можна скасувати, якщо повістку насправді навіть не відправляли адресату. За роз'ясненнями юристів, довести відсутність порушення та відновити статус військовозобов'язаний може за допомогою офіційних витягів від поштового оператора й письмових підтверджень із самого ТЦК.

Також дистанційний формат роботи співробітників не звільняє працедавців від виконання мобілізаційних вимог військкоматів. Відповідно до положень урядової постанови № 1487, керівництво зобов'язане скласти внутрішній наказ про оповіщення персоналу та переслати його разом із повісткою за фактичною адресою "дистанційника" рекомендованим поштовим відправленням.