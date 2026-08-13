Як роботодавець має передати повістку, якщо працівник працює вдома

Повістка про виклик та військовослужбовці ЗСУ. Фото з відкритих джерел, колаж Новини.LIVE

Підприємства не мають права ігнорувати розпорядження ТЦК, навіть якщо їхній персонал працює повністю віддалено. Згідно з урядовою постановою №1487, компанії повинні видати наказ про оповіщення та відправити його разом із повісткою на домашню адресу дистанційного працівника рекомендованим листом.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чому ТЦК має право приносити повістку навіть на робітника, який працює віддалено

Цей механізм чітко регламентований пунктом 47 Порядку організації та ведення військового обліку, що був затверджений постановою Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року. Зазначається, що військкомати, органи СБУ чи розвідувальні підрозділи надсилають роботодавцям відповідні розпорядження за формою додатка 13, ігнорувати які бізнес не має права.

Отримавши такий документ разом із самою повісткою, керівник підприємства, державної установи чи органу місцевого самоврядування повинен видати внутрішній наказ про оповіщення військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Оскільки працівник не присутній в офісі фізично, ознайомити його з наказом під особистий підпис неможливо. Тому законодавство вимагає від роботодавця надіслати копію цього наказу разом із повісткою на адресу проживання співробітника. Відправлення обов'язково має бути оформлене як рекомендований лист із детальним описом вкладення та повідомленням про вручення. Аналогічна процедура застосовується до тих, хто перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному.

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На виконання всіх формальностей та інформування військових компанія має рівно три дні. У цей строк роботодавець зобов'язаний надіслати до ТЦК супровідний лист, до якого додаються копія внутрішнього наказу про оповіщення, копія наказу про переведення людини на надомну роботу, а також усі поштові квитанції, що підтверджують факт відправки документів працівнику.

Якщо ж особа тимчасово непрацездатна, відпочиває у відпустці або поїхала у робоче відрядження, підприємство також письмово повідомляє про це центр комплектування, додаючи відповідні витяги з наказів.

Окрім паперової роботи, посадові особи компаній несуть відповідальність за реакцію працівника. Урядова постанова зобов'язує роботодавців не лише вручати отримані від ТЦК, СБУ чи розвідки повістки, а й забезпечувати контроль за тим, чи прибув їхній працівник за викликом у визначені строки.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, згідно з правилами військового обліку, підприємства та організації, у штаті яких працює бодай один військовозобов'язаний, призовник чи резервіст, зобов'язані не лише вести відповідну документацію, а й своєчасно інформувати територіальні центри комплектування. Зокрема, юристи пояснили, який термін у них є для попередження про будь-які кадрові зміни та куди йти.

Оскільки для виконання цих бюрократичних вимог керівництво має призначити відповідальну особу, а штатні фахівці часто відмовляються брати на себе такі обов'язки через страх перед жорсткими штрафами за ймовірні порушення. Втім, ці завдання можна делегувати і юристи пояснили, кому можна довірити ці процеси.