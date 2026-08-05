Як подавати документи до ТЦК за місцем обліку працівника

Оформлення документів щодо працівника для подальшого його обліку в ТЦК. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Роботодавці зобов'язані надсилати дані про зміну статусу військовозобов'язаних працівників виключно до тих ТЦК, де вони перебувають на обліку. Терміни подачі документів варіюються від семи днів для кадрових змін до щомісячного звітування про оновлення особистих даних.

Що обов'язково мають зробити роботодавці стосовно ведення обліку підлеглих роз'яснили на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

Які дані роботодавець має обов'язково подавати в ТЦК про своїх працівників у 2026 році

Ведення військового обліку на підприємствах регламентується урядовою постановою від 30 грудня 2022 року №1487. Згідно з цим Порядком, ключовим обов'язком роботодавця є своєчасне направлення повідомлень за додатком 4 та витягів для зовнішнього звіряння до правильного територіального центру комплектування.

Важливо знати, що документи необхідно надсилати виключно до того ТЦК, до якого приписаний конкретний працівник. Дізнатися цю інформацію можна з військово-облікових документів особи або зі списків персонального обліку. Направляти дублікати до військкомату за місцем реєстрації підприємства не потрібно.

Які встановлені терміни для подачі інформації в ТЦК щодо працівника

Законодавство чітко визначає терміни подачі Додатку 4. У разі працевлаштування або звільнення військовозобов'язаного, призовника чи резервіста, компанія має сім днів з моменту видання відповідного наказу на інформування ТЦК.

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Якщо ж змінюються облікові дані працівника, такі як адреса проживання, реквізити паспорта чи прізвище, інформацію вносять до списків протягом п'яти днів.

Відтак до 5 числа наступного місяця ці дані передають до військкомату.

Як саме відправити документи до ТЦК про своїх працівників

Їх подають в електронному вигляді через портал "Дія". Наразі розробляється кабінет персонального обліку, що скасує у майбутньому потребу в паперових копіях. Але, якщо скористатися "Дія" нема можливості, діє традиційний поштовий паперовий формат.

"Найкращим способом це надсилання документів Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Обов'язково зберігаємо корінці відправлень! Це основний доказ, що відповідальний за військовий облік виконав свій обов'язок вчасно, навіть якщо лист загубиться або прийде із великим запізненням до ТЦК", — звернули увагу фахівці.

Також Новини.LIVE писали про те, що Міністерство оборони України вже встановило чіткі дедлайни для перевірки статусу критично важливих підприємств ОПК за рішеннями, ухваленими до 7 липня 2026 року, зобов'язавши такі організації подати документи до 10 серпня.

Крім того, юристка пояснила, чому легальне працевлаштування для військовослужбовців у статусі самовільного залишення частини є неможливим. Оформлення трудового договору автоматично фіксується в реєстрах, що дає змогу правоохоронцям миттєво виявляти й затримувати порушників.