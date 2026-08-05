Как подавать документы в ТЦК по месту учета работника

Оформление документов на работника для его последующего учета в ТЦК. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Работодатели обязаны направлять данные об изменении статуса военнообязанных работников исключительно в те ТЦК, где они состоят на учете. Сроки подачи документов варьируются от семи дней для кадровых изменений до ежемесячной отчетности об обновлении личных данных.

Что обязательно должны сделать работодатели в отношении ведения учета подчиненных, разъяснили на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

Какие данные работодатель должен обязательно предоставлять в ТЦК о своих работниках в 2026 году

Ведение воинского учета на предприятиях регламентируется постановлением правительства от 30 декабря 2022 года № 1487. Согласно этому Порядку, ключевой обязанностью работодателя является своевременная отправка уведомлений по приложению 4 и выписок для внешней сверки в соответствующий территориальный центр комплектования.

Важно знать, что документы необходимо направлять исключительно в тот ТЦК, к которому приписан конкретный работник. Узнать эту информацию можно из военно-учетных документов лица или из списков персонального учета. Направлять дубликаты в военкомат по месту регистрации предприятия не требуется.

Каковы установленные сроки подачи информации в ТЦК в отношении работника

Законодательство четко определяет сроки подачи Приложения 4. В случае трудоустройства или увольнения военнообязанного, призывника или резервиста компания имеет семь дней с момента издания соответствующего приказа на информирование ТЦК.

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Если же изменяются учетные данные работника, такие как адрес проживания, реквизиты паспорта или фамилия, информацию вносят в списки в течение пяти дней.

Затем до 5 числа следующего месяца эти данные передаются в военкомат.

Как именно отправить документы в ТЦК о своих сотрудниках

Их подают в электронном виде через портал «Дия». В настоящее время разрабатывается кабинет персонального учета, который в будущем отменит необходимость в бумажных копиях. Однако, если воспользоваться «Дия» нет возможности, действует традиционный почтовый бумажный формат.

«Лучший способ — отправка документов через «Укрпочту» заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Обязательно сохраняйте корешки отправлений! Это основное доказательство того, что лицо, ответственное за воинский учет, выполнило свою обязанность своевременно, даже если письмо потеряется или придет с большим опозданием в ТЦК», — отметили специалисты.

Также Новини.LIVE писали о том, что Министерство обороны Украины уже установило четкие сроки для проверки статуса критически важных предприятий ОПК в соответствии с решениями, принятыми до 7 июля 2026 года, обязав такие организации подать документы до 10 августа.

Кроме того, юрист объяснила, почему легальное трудоустройство для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части, невозможно. Оформление трудового договора автоматически фиксируется в реестрах, что позволяет правоохранительным органам мгновенно выявлять и задерживать нарушителей.