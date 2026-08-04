Чому статус СЗЧ не дозволяє військовослужбовцям влаштуватися на роботу

Працевлаштування після СЗЧ. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Pexels. Reuters

Військовослужбовці, які перебувають у статусі самовільного залишення частини, фізично не можуть легально влаштуватися на роботу. Будь-яка спроба підписати офіційний трудовий договір одразу фіксується в державних базах даних, що дозволяє правоохоронцям миттєво вирахувати та затримати втікача.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Чи можуть військові у СЗЧ влаштуватися на роботу

Сотні українських бійців, які самовільно залишили військову частину, стикаються із суворими реаліями цивільного життя. Поки лише дехто виявляє бажання добровільно повернутися до служби заради уникнення кримінального покарання, більшість намагається налагодити побут поза межами армії.

Проте існування в статусі СЗЧ приховує безліч перепон. Окрім того, що представники ТЦК мають усі законні підстави для затримання таких осіб, перед ними постає ще одна нездоланна проблема — це пошук роботи.

Про правові бар'єри в ексклюзивному коментарі виданню Новини.LIVE розповіла очільниця Юридичної компанії "Prima Leader Group", адвокат Діна Дрижакова.

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Вона пояснила, що факт втечі не знімає з людини статусу чинного бійця ЗСУ, а отже, на неї продовжують діяти відповідні заборони.

"Офіційно працевлаштуватися під час СЗЧ неможливо. Під час СЗЧ ви залишаєтеся чинним військовослужбовцем. Трудове законодавство України обмежує сумісництво військовослужбовців строкової та військової служби за призовом/мобілізацією", — наголосила юристка.

Механізм оформлення на роботу влаштований так, що легалізувати доходи непомітно для держави просто не вийде. Прийнявши людину в штат, працедавець автоматично направляє відомості про неї до Податкової служби та Пенсійного фонду України, а також фіксує її у внутрішньому військовому обліку. Усі ці дані синхронізуються.

"Для таких військових є ризик затримання. Офіційне працевлаштування негайно відобразиться у державних реєстрах, що дасть змогу органам ДБР або Нацполіції встановити ваше місцезнаходження та затримати", — додала Дрижакова.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що наразі держава пропонує своєрідний компроміс: військовослужбовці, які пішли в СЗЧ до 12 червня, отримали можливість добровільно повернутися на службу до 20 вересня. Як стимул, таким бійцям надається право самостійно обрати нову бригаду та посаду, а після прибуття до підрозділу їм гарантують повне поновлення грошового забезпечення.

Водночас посилюється контроль за тими, хто ухиляється від виконання обов'язків. Юристи роз'яснюють, що в рамках загальної мобілізації спеціальні групи оповіщення ТЦК наділені повноваженнями не лише вручати повістки, а й затримувати порушників військового обліку. Ця норма поширюється і на діючих військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ — у разі виявлення патрулі мають право їх затримати для подальшої передачі представникам Військової служби правопорядку.