Почему статус СЗЧ не позволяет военнослужащим устроиться на работу

Трудоустройство после СЗЧ. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Pexels. Reuters

Военнослужащие, находящиеся в статусе самовольного оставления части, физически не могут легально устроиться на работу. Любая попытка подписать официальный трудовой договор сразу фиксируется в государственных базах данных, что позволяет правоохранительным органам мгновенно вычислить и задержать беглеца.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Могут ли военные, самовольно покинувшие часть, устроиться на работу

Сотни украинских бойцов, самовольно покинувших воинскую часть, сталкиваются с суровыми реалиями гражданской жизни. Пока лишь некоторые проявляют желание добровольно вернуться на службу, чтобы избежать уголовного наказания, большинство пытается наладить быт за пределами армии.

Однако жизнь в статусе самовольно покинувшего воинскую часть сопряжена с множеством препятствий. Помимо того, что сотрудники ТЦК имеют все законные основания для задержания таких лиц, перед ними встает еще одна непреодолимая проблема — поиск работы.

О правовых барьерах в эксклюзивном комментарии изданию Новини.LIVE рассказала руководитель юридической компании Prima Leader Group, адвокат Дина Дрижакова.

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Она пояснила, что факт дезертирства не снимает с человека статуса действующего военнослужащего ВСУ, а значит, на него продолжают действовать соответствующие запреты.

«Официально устроиться на работу во время СЗЧ невозможно. Во время СЗЧ вы остаетесь действующим военнослужащим. Трудовое законодательство Украины ограничивает совместительство военнослужащих срочной и военной службы по призыву/мобилизации», — подчеркнула юрист.

Механизм оформления на работу устроен так, что легализовать доходы незаметно для государства просто не получится. Приняв человека в штат, работодатель автоматически направляет сведения о нём в Налоговую службу и Пенсионный фонд Украины, а также фиксирует его во внутреннем военном учёте. Все эти данные синхронизируются.

"Для таких военнослужащих существует риск задержания. Официальное трудоустройство немедленно отразится в государственных реестрах, что позволит органам ГБР или Нацполиции установить ваше местонахождение и задержать", — добавила Дрижакова.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в настоящее время государство предлагает своеобразный компромисс: военнослужащие, ушедшие в СЗЧ до 12 июня, получили возможность добровольно вернуться на службу до 20 сентября. В качестве стимула таким бойцам предоставляется право самостоятельно выбрать новую бригаду и должность, а по прибытии в подразделение им гарантируется полное восстановление денежного обеспечения.

В то же время усиливается контроль за теми, кто уклоняется от выполнения обязанностей. Юристы разъясняют, что в рамках всеобщей мобилизации специальные группы оповещения ТЦК наделены полномочиями не только вручать повестки, но и задерживать нарушителей воинского учета. Эта норма распространяется и на действующих военнослужащих, находящихся в СЗЧ — в случае обнаружения патрули имеют право их задержать для последующей передачи представителям Военной службы правопорядка.