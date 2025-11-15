Відео
Дата публікації: 15 листопада 2025 06:30
Оновлено: 11:37
Як передати військовий облік юрфірмі й уникнути штрафів ТЦК
Перевірка документів. Фото ілюстративне: ДПСУ

Підприємства та організації, де працює хоча б один призовник, військовозобов’язаний чи резервіст, зобов’язані вести військовий облік. Для цього роботодавець має призначити відповідальну особу, однак на практиці знайти охочих часто непросто — працівників відлякують штрафи, які передбачені у разі порушень.

Юристи пояснили спосіб, який дозволяє бізнесу уникнути внутрішніх ризиків і передати ведення військового обліку професійній юридичній компанії.

Читайте також:

Як підприємствам делегувати військовий облік юрфірмам

У профільних юрфірмах уже з’явилися перші кейси, коли підприємства фактично делегують зовнішнім фахівцям як організаційне ведення військового обліку, так і супровід у разі перевірок та штрафів з боку ТЦК.

У таких випадках юридична компанія бере на себе відповідальність за оформлення документації, консультує кадрову службу, реагує на вимоги територіальних центрів комплектування та допомагає уникати санкцій за порушення.

Механізм працює так: роботодавець укладає договір із юрфірмою, а та призначає свою уповноважену особу або команду юристів, які здійснюють військовий облік від імені підприємства. Це не лише мінімізує ризики для штатних працівників, а й забезпечує коректне виконання вимог законодавства, що постійно змінюється.

Юристи наголошують, що за такого підходу у разі можливих штрафів чи претензій ТЦК відповідальність вже лежить не на випадково обраній людині у колективі, а на професійній юридичній структурі, з якою укладено договір. Це дозволяє бізнесу працювати спокійніше та уникати небажаних наслідків для співробітників.

Нагадаємо, у Держпраці пояснили, що робити підприємцю, якщо раптово мобілізували працівника, а документів про це не надали. 

Адвокат роз'яснив, чи має право ТЦК та СП впливати на рішення про бронювання працівників за новим правилом. 

військовий облік мобілізація документи ТЦК та СП юристи
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
