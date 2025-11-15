Як передати військовий облік юрфірмі й уникнути штрафів ТЦК

Перевірка документів. Фото ілюстративне: ДПСУ

Підприємства та організації, де працює хоча б один призовник, військовозобов’язаний чи резервіст, зобов’язані вести військовий облік. Для цього роботодавець має призначити відповідальну особу, однак на практиці знайти охочих часто непросто — працівників відлякують штрафи, які передбачені у разі порушень.

Юристи пояснили спосіб, який дозволяє бізнесу уникнути внутрішніх ризиків і передати ведення військового обліку професійній юридичній компанії.

У профільних юрфірмах уже з’явилися перші кейси, коли підприємства фактично делегують зовнішнім фахівцям як організаційне ведення військового обліку, так і супровід у разі перевірок та штрафів з боку ТЦК.

У таких випадках юридична компанія бере на себе відповідальність за оформлення документації, консультує кадрову службу, реагує на вимоги територіальних центрів комплектування та допомагає уникати санкцій за порушення.

Механізм працює так: роботодавець укладає договір із юрфірмою, а та призначає свою уповноважену особу або команду юристів, які здійснюють військовий облік від імені підприємства. Це не лише мінімізує ризики для штатних працівників, а й забезпечує коректне виконання вимог законодавства, що постійно змінюється.

Юристи наголошують, що за такого підходу у разі можливих штрафів чи претензій ТЦК відповідальність вже лежить не на випадково обраній людині у колективі, а на професійній юридичній структурі, з якою укладено договір. Це дозволяє бізнесу працювати спокійніше та уникати небажаних наслідків для співробітників.

