Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Бизнес может делегировать учет ТЦК юристам — как это работает

Бизнес может делегировать учет ТЦК юристам — как это работает

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 06:30
обновлено: 11:37
Как передать воинский учет юрфирме и избежать штрафов ТЦК
Проверка документов. Фото иллюстративное: ГПСУ

Предприятия и организации, где работает хотя бы один призывник, военнообязанный или резервист, обязаны вести воинский учет. Для этого работодатель должен назначить ответственное лицо, однако на практике найти желающих часто непросто — работников отпугивают штрафы, предусмотренные в случае нарушений.

Юристы объяснили способ, который позволяет бизнесу избежать внутренних рисков и передать ведение воинского учета профессиональной юридической компании.

Реклама
Читайте также:

Как предприятиям делегировать воинский учет юрфирмам

В профильных юрфирмах уже появились первые кейсы, когда предприятия фактически делегируют внешним специалистам как организационное ведение воинского учета, так и сопровождение в случае проверок и штрафов со стороны ТЦК.

В таких случаях юридическая компания берет на себя ответственность за оформление документации, консультирует кадровую службу, реагирует на требования территориальных центров комплектования и помогает избегать санкций за нарушения.

Механизм работает так: работодатель заключает договор с юрфирмой, а та назначает свое уполномоченное лицо или команду юристов, которые осуществляют воинский учет от имени предприятия. Это не только минимизирует риски для штатных работников, но и обеспечивает корректное выполнение требований законодательства, которое постоянно меняется.

Юристы отмечают, что при таком подходе в случае возможных штрафов или претензий ТЦК ответственность уже лежит не на случайно выбранном человеке в коллективе, а на профессиональной юридической структуре, с которой заключен договор. Это позволяет бизнесу работать спокойнее и избегать нежелательных последствий для сотрудников.

Напомним, в Гоструда объяснили, что делать предпринимателю, если внезапно мобилизовали работника, а документов об этом не предоставили.

Адвокат разъяснил, имеет ли право ТЦК и СП влиять на решение о бронировании работников по новому правилу.

военный учет мобилизация документы ТЦК и СП юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации