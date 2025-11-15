Как передать воинский учет юрфирме и избежать штрафов ТЦК

Проверка документов. Фото иллюстративное: ГПСУ

Предприятия и организации, где работает хотя бы один призывник, военнообязанный или резервист, обязаны вести воинский учет. Для этого работодатель должен назначить ответственное лицо, однако на практике найти желающих часто непросто — работников отпугивают штрафы, предусмотренные в случае нарушений.

Юристы объяснили способ, который позволяет бизнесу избежать внутренних рисков и передать ведение воинского учета профессиональной юридической компании.

В профильных юрфирмах уже появились первые кейсы, когда предприятия фактически делегируют внешним специалистам как организационное ведение воинского учета, так и сопровождение в случае проверок и штрафов со стороны ТЦК.

В таких случаях юридическая компания берет на себя ответственность за оформление документации, консультирует кадровую службу, реагирует на требования территориальных центров комплектования и помогает избегать санкций за нарушения.

Механизм работает так: работодатель заключает договор с юрфирмой, а та назначает свое уполномоченное лицо или команду юристов, которые осуществляют воинский учет от имени предприятия. Это не только минимизирует риски для штатных работников, но и обеспечивает корректное выполнение требований законодательства, которое постоянно меняется.

Юристы отмечают, что при таком подходе в случае возможных штрафов или претензий ТЦК ответственность уже лежит не на случайно выбранном человеке в коллективе, а на профессиональной юридической структуре, с которой заключен договор. Это позволяет бизнесу работать спокойнее и избегать нежелательных последствий для сотрудников.

