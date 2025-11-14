Как оформить отсутствие работника после задержания ТЦК - новые разъяснения

Мужчина на работе. Фото: Pexels

В случаях, когда работник перестал выходить на работу из-за задержания представителями ТЦК, но никаких документов, подтверждающих мобилизацию, не предоставил, есть четкий алгоритм действий. Речь идет о ситуации, когда предприятие не имеет официального подтверждения причин отсутствия человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Гоструда.

Что делать работодателю, если работника мобилизовали, но справок нет

По объяснению Гоструда, пока работодатель не получит документ, подтверждающий мобилизацию, отсутствие работника следует фиксировать в табеле учета рабочего времени отметкой "НЗ" (неявка по невыясненным причинам, код 28). Это определено в Типовой форме П-5, утвержденной приказом Госкомстата №489.

Какие документы подтверждают факт призыва работника

Подтвердить факт призыва могут следующие документы, направленные работником или полученные работодателем от ТЦК: мобилизационное распоряжение, извлечение из приказа о зачислении в воинскую часть, справка по форме №5 или копия военно-учетного документа с отметкой о призыве.

Если информация поступает непосредственно от ТЦК, работодатель имеет право направить официальный письменный запрос в территориальный центр с просьбой уточнить даты прохождения ВВК и момент мобилизации.

Документы получены — что дальше

После получения подтверждающих документов предприятие издает приказ об освобождении работника от работы с даты мобилизации и корректирует табель, изменяя отметку на "ІН" (другие причины неявки, код 22). В приказе обязательно указывают ФИО работника, должность, дату начала увольнения, основание мобилизации и ссылку на ст. 119 КЗоТ.

На период службы работодатель может временно возложить обязанности мобилизованного работника на другого сотрудника или заключить срочный трудовой договор с новым работником — до возвращения основного.

