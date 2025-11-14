Відео
Україна
Що робити роботодавцю, якщо працівника затримав ТЦК

Що робити роботодавцю, якщо працівника затримав ТЦК

Дата публікації: 14 листопада 2025 06:30
Оновлено: 12:39
Як оформити відсутність працівника після затримання ТЦК — нові роз’яснення
Чоловік на роботі. Фото: Pexels

У випадках, коли працівник перестав виходити на роботу через затримання представниками ТЦК, але жодних документів, що підтверджують мобілізацію, не надав, є чіткий алгоритм дій. Йдеться про ситуації, коли підприємство не має офіційного підтвердження причин відсутності людини.

Про це повідомили у пресслужбі Держпраці. 

Читайте також:

Що робити роботодавцю, якщо працівника мобілізували, але довідок немає

За поясненням Держпраці, доки роботодавець не отримає документ, що підтверджує мобілізацію, відсутність працівника слід фіксувати у табелі обліку робочого часу позначкою "НЗ" (неявка з нез’ясованих причин, код 28). Це визначено у Типовій формі П-5, затвердженій наказом Держкомстату №489.

Які документи підтверджують факт призову працівника

Підтвердити факт призову можуть такі документи, надіслані працівником або отримані роботодавцем від ТЦК: мобілізаційне розпорядження, витяг з наказу про зарахування до військової частини, довідка за формою №5 або копія військово-облікового документа з відміткою про призов.

Якщо інформація надходить безпосередньо від ТЦК, роботодавець має право направити офіційний письмовий запит до територіального центру з проханням уточнити дати проходження ВЛК та момент мобілізації.

Документи отримано — що далі

Після отримання підтверджуючих документів підприємство видає наказ про увільнення працівника від роботи з дати мобілізації та коригує табель, змінюючи відмітку на "ІН" (інші причини неявки, код 22). У наказі обов’язково зазначають ПІБ працівника, посаду, дату початку увільнення, підставу мобілізації та посилання на ст. 119 КЗпП.

На період служби роботодавець може тимчасово покласти обов’язки мобілізованого працівника на іншого співробітника або укласти строковий трудовий договір із новим працівником ― до повернення основного.

Нагадаємо, юристи пояснили, який термін існує для притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. 

Також читайте, як правильно оскаржити видачу повістки від ТЦК, якщо особа досягла граничного віку. 

робота військовий облік працівники ТЦК та СП роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
