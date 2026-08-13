Как работодатель должен вручить повестку, если работник работает из дома

Повестка о призыве и военнослужащие ВСУ. Фото из открытых источников, коллаж Новини.LIVE

Предприятия не имеют права игнорировать распоряжения ТЦК, даже если их персонал работает полностью удаленно. Согласно постановлению правительства № 1487, компании должны издать приказ об оповещении и отправить его вместе с повесткой на домашний адрес удаленного работника заказным письмом.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Почему ТЦК имеет право доставить повестку даже работнику, работающему удаленно

Этот механизм четко регламентирован пунктом 47 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 1487 от 30 декабря 2022 года. Отмечается, что военкоматы, органы СБУ или разведывательные подразделения направляют работодателям соответствующие распоряжения по форме приложения 13, игнорировать которые бизнес не имеет права.

Получив такой документ вместе с самой повесткой, руководитель предприятия, государственного учреждения или органа местного самоуправления должен издать внутренний приказ об уведомлении военнообязанного, призывника или резервиста.

Поскольку работник физически не присутствует в офисе, ознакомить его с приказом под личную подпись невозможно. Поэтому законодательство требует от работодателя отправить копию этого приказа вместе с повесткой по адресу проживания сотрудника. Отправление обязательно должно быть оформлено в виде заказного письма с подробным описанием вложения и уведомлением о вручении. Аналогичная процедура применяется к тем, кто находится в командировке, отпуске или на больничном.

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В какой срок работодатель должен уведомить работника о повестке от ТЦК

На выполнение всех формальностей и информирование военнослужащиху компании есть ровно три дня. В этот срок работодатель обязан направить в ТЦК сопроводительное письмо, к которому прилагаются копия внутреннего приказа об уведомлении, копия приказа о переводе человека на удаленную работу, а также все почтовые квитанции, подтверждающие факт отправки документов работнику.

Если же лицо временно нетрудоспособно, находится в отпуске или уехало в рабочую командировку, предприятие также письменно уведомляет об этом центр комплектования, прилагая соответствующие выписки из приказов.

Помимо бумажной работы,должностные лица компаний несут ответственность за реакцию работника. Правительственное постановление обязывает работодателей не только вручать полученные от ТЦК, СБУ или разведки повестки, но и обеспечивать контроль за тем, прибыл ли их работник по вызову в установленные сроки.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, согласно правилам воинского учета, предприятия и организации, в штате которых работает хотя бы один военнообязанный, призывник или резервист, обязаны не только вести соответствующую документацию, но и своевременно информировать территориальные центры комплектования. В частности, юристы разъяснили, какой срок у них есть для уведомления о любых кадровых изменениях и куда обращаться.

Поскольку для выполнения этих бюрократических требований руководство должно назначить ответственное лицо, а штатные специалисты часто отказываются брать на себя такие обязанности из-за страха перед жесткими штрафами за возможные нарушения. Впрочем, эти задачи можно делегировать, и юристы объяснили, кому можно доверить эти процессы.