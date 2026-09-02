Как снять розыск ТЦК дистанционно при возвращении в Украину из-за границы

Обыск автомобиля на КПП на границе. Фото: ГНСУ

Выехавшие за границу мужчины могут вернуться в Украину без риска мгновенной мобилизации, если заранее снимут статус розыска и правильно оформят отсрочку. Возвращение в Украину из-за границы не означает неизбежную отправку на фронт, даже если военнообязанный находится в розыске ТЦК.

Об этом рассказал кандидат юридических наук Евгений Филипец, цитирует Новини.LIVE.

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Что будет при возвращении в Украину при наличии розыска ТЦК

Военнообязанные украинцы, длительно находящиеся за пределами страны, часто опасаются задержания на границе и немедленной отправки в ТЦК в случае приезда домой. Однако пересечь границу и легализовать свой статус можно без экстремальных последствий, если заранее решить юридические вопросы.

Кандидат юридических наук и адвокат Евгений Филипец отмечает, что ключевой проблемой в большей степени остается статус розыска и невозможность оформить определенные виды отсрочок дистанционно.

Можно ли сделать отсрочку находясь за границей

Некоторые категории военнообязанных могут обновить данные и оформить отсрочку дистанционно, просто воспользовавшись телефоном. К примеру, если в семье родился третий ребенок, система "Резерв+" позволяет сделать это онлайн.

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Однако в более сложных ситуациях, таких как оформление ухода за больными родителями или потеря на фронте близкого родственника, предусмотрена исключительно личная подача документов. Гражданин должен физически прийти в ЦПАП. Если такой человек находится в розыске военкомата и пытается въехать в страну, его могут задержать на пункте пропуска еще до того, как он дойдет до учреждения.

Как дистанционно отменить розыск военкомата

Чтобы избежать мобилизации прямо с границы, Евгений Филипец советует мужчинам "очистить" свой статус еще до покупки билетов. Если мужчина не имеет доступа к приложению "Резерв+", его адвокат может направить официальный запрос, чтобы выяснить наличие производств или нарушений.

Специалист назвал три основных алгоритма закрытия розыска на расстоянии. Первый вариант — это обжалование нарушения правил военного учета, если для этого достаточно правовых аргументов. Второй метод базируется на 38 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этой норме, поскольку с момента выявления нарушения прошло более трех месяцев , дело закрывают по истечении сроков давности. Третий путь самый быстрый: военнообязанный просто признает вину, дистанционно платит штраф и тем самым ликвидирует статус сыска.

Легальный выезд за границу упрощает решение проблем с военным учетом

Многие украинцы, выехавшие два или три года назад, считают себя уклоняющимися, поскольку по месту их регистрации постоянно поступали повестки. Однако адвокат отмечает, что игнорирование таких вызовов не равно уголовному преступлению.

"Если вы легально выехали за границу, не проходя ВВК, не имея боевой повестки, это не может составлять состав 336 Уголовного кодекса Украины", — констатирует Евгений Филипец.

Юрист объясняет, что реальный срок по этой статье грозит только тем , кто, находясь в Украине, успешно прошел медицинскую комиссию, получил повестку на отправку в войска и уже после этого скрылся.

Все другие случаи квалифицируются как административные правонарушения.

"То есть не появились по повестке, не прошли ВВК, не сообщили ТЦК и СП об изменении места жительства, рождении детей, других персональных данных", — перечисляет правозащитник типичные проступки.

Таким образом, возвращение в Украину без пройденной ВЛК потребует только решения административных проблем, а не защиты от заключения.

Новини.LIVE сообщали также и о том, что объявление в розыск из-за якобы проигнорированного вызова в ТЦК можно отменить, если повестку на самом деле даже не отправляли адресату. По разъяснениям юристов, доказать отсутствие нарушения и восстановить статус военнообязанный может с помощью официальных выписок от почтового оператора и письменных подтверждений из самого ТЦК.

Также дистанционный формат работы сотрудников не освобождает работодателей от выполнения мобилизационных требований военкоматов. Согласно положениям правительственного постановления № 1487, руководство обязано составить внутренний приказ об уведомлении персонала и переслать его вместе с повесткой по фактическому адресу "дистанционщика" заказным почтовым отправлением.