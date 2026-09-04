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Главная ТЦК Лубинец: ТЦК в Киеве незаконно удерживал отца пятерых детей

Лубинец: ТЦК в Киеве незаконно удерживал отца пятерых детей

Ua ru
4 сентября 2026 07:37
Лубинец заявил, что ТЦК незаконно удерживали отца пятерых детей в Киеве
Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

В Киеве сотрудники ТЦК незаконно удерживали отца пятерых детей, имевшего официальную отсрочку от мобилизации. В связи с этим нарушением начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Что известно о задержании мужчины

В своем Telegram Лубинец рассказал, что мужчину, который работает врачом и самостоятельно воспитывает пятерых несовершеннолетних детей, утром задержали у подъезда его дома. Во время задержания он сразу предъявил военно-учетные документы, а также показал в приложении «Дия» свидетельства о рождении всех своих детей.

Несмотря на это, гражданина задержали без оформления соответствующего протокола. У него изъяли мобильный телефон и силой доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. После этого мужчину продолжали удерживать в помещении ТЦК.

После инцидента в июне 2026 года в эту ситуацию вмешались представители Офиса омбудсмена. В результате мужчине вернули мобильный телефон, а его самого немедленно отпустили.

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Во время проверки, проводившейся в присутствии представителей Офиса омбудсмена, мужчина вновь открыл в приложении "Дія" свидетельства о рождении детей. Кроме того, у него был сохраненный скриншот из приложения "Резерв+", где была указана информация о предоставленной ему отсрочке.

В то же время при повторной проверке сведений в базе данных непосредственно в ТЦК запись об отсрочке уже отсутствовала.

"Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен отметил, что люди, имеющие предусмотренные законом основания для отсрочки от мобилизации, не должны сначала подвергаться незаконному задержанию и принудительной доставке в ТЦК, а уже потом доказывать наличие своих законных прав.

По данному факту в августе 2026 года правоохранительные органы начали досудебное расследование. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, выясняют круг причастных лиц и дают правовую оценку их действиям.

У Києві ТЦК незаконно утримував батька п'ятьох дітей
Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, по словам юриста Евгения Филипца, наличие многодетной семьи или троих детей еще не является безусловным основанием для отсрочки. В частности, ТЦК часто отказывают разведенным родителям.

Также мы писали, как удаленно отменить розыск ТЦК, если он возник на границе.

Киев мобилизация Дмитрий Лубинец отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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