Працівники критичного підприємства. Фото: Getty Images

Підприємства, термін дії статусу критично важливих яких закінчується в листопаді або грудні 2026 року, можуть отримати додатковий час для підтвердження цього статусу. Міністерство економіки підготувало проєкт рішення про автоматичне продовження відповідних термінів до 1 лютого 2027 року. Про роботу над документом відомство повідомило 12 листопада. Ініціатива має забезпечити перехідний період на тлі змін у системі бронювання працівників.

При цьому поки що йдеться про проєкт, а не про рішення уряду, що набрало чинності, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Пропозиція з’явилася на тлі затримки із запуском Координаційного центру з питань бронювання. Раніше Українська рада бізнесу звернулася до Кабміну з проханням не допустити ситуації, за якої компанії втратять статус критично важливих через несвоєчасне проходження державних процедур.

Представники бізнесу наголосили, що підприємства не відповідають за організацію роботи цього центру і не повинні стикатися з негативними наслідками затримок.

Які зміни запропонував бізнес

У своєму зверненні Українська рада бізнесу попросила уряд передбачити декілька заходів:

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автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року рішення про критичність підприємств, термін дії яких закінчується з 1 листопада по 31 грудня 2026 року;

зберегти до цієї дати відстрочку для працівників, заброньованих станом на 31 жовтня, якщо термін їхнього бронювання закінчується з 1 листопада 2026 року по 31 січня 2027 року;

забезпечити повноцінний запуск Координаційного центру та дозволити підприємствам подавати документи для підтвердження критичності протягом перехідного періоду.

Що відомо про резервування працівників

У Мінекономіки повідомили про підготовку проєкту, що передбачає продовження саме статусу критично важливих підприємств. Водночас окреме автоматичне продовження відстрочок для заброньованих працівників у повідомленні відомства не підтверджено.

Це питання порушувалося у зверненні бізнес-об’єднання, однак його не можна вважати вже затвердженою нормою. Остаточні умови перехідного періоду стануть зрозумілими після ухвалення відповідного урядового акту.

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