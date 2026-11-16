Работники критического предприятия. Фото: Getty Images

Предприятия, срок действия статуса критически важных которых заканчивается в ноябре или декабре 2026 года, могут получить дополнительное время для подтверждения этого статуса. Министерство экономики подготовило проект решения об автоматическом продлении соответствующих сроков до 1 февраля 2027 года. О работе над документом ведомство сообщило 12 ноября. Инициатива должна обеспечить переходный период на фоне изменений в системе бронирования работников.

При этом пока речь идет о проекте, а не о вступившем в силу решении правительства, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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Предложение появилось на фоне задержки с запуском Координационного центра по вопросам бронирования. Ранее Украинская рада бизнеса обратилась к Кабмину с просьбой не допустить ситуации, при которой компании потеряют статус критически важных из-за несвоевременного прохождения государственных процедур.

Представители бизнеса подчеркнули, что предприятия не отвечают за организацию работы этого центра и не должны сталкиваться с негативными последствиями задержек.

Какие изменения предложил бизнес

В своем обращении Украинская рада бизнеса попросила правительство предусмотреть несколько мер:

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автоматически продлить до 1 февраля 2027 года решения о критичности предприятий, срок действия которых заканчивается с 1 ноября по 31 декабря 2026 года;

сохранить до этой даты отсрочки работников, забронированных по состоянию на 31 октября, если срок их бронирования истекает с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года;

обеспечить полноценный запуск Координационного центра и разрешить предприятиям подавать документы для подтверждения критичности в течение переходного периода.

Что известно о бронировании сотрудников

В Минэкономики сообщили о подготовке проекта, предусматривающего продление именно статуса критически важных предприятий. В то же время отдельное автоматическое продление отсрочек забронированных работников в сообщении ведомства не подтверждено.

Этот вопрос поднимался в обращении бизнес-объединения, однако его нельзя считать уже утвержденной нормой. Окончательные условия переходного периода станут понятны после принятия соответствующего правительственного акта.

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