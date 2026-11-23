Депутат Олександр Куницький. Фото: instagram.com/zp_offline/

Відео, оприлюднене Олександром Куницьким, привернуло увагу до інциденту в Києві за участю народного депутата та кількох чоловіків у військовій формі. Парламентарій стверджує, що під час суперечки у нього відібрали мобільний телефон і деякий час не дозволяли піти. Ситуація змінилася після того, як він пред’явив посвідчення народного депутата.

Згодом Куницький звернувся до правоохоронців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на українського нардепа.

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На опублікованих кадрах видно, як політик підходить до чоловіків, які супроводжують іншого громадянина, тримаючи його за руки. Олександр Куницький намагається з’ясувати причину затримання. У відповідь йому пояснюють, що чоловіка нібито зупинили через порушення громадського порядку. Після цього між учасниками виникає словесна суперечка.

Телефон і посвідчення депутата

Наступна частина запису показує, як у парламентарія забирають телефон. Кілька людей у формі оточують його, і деякий час він залишається серед них. Звільнитися йому вдається після пред’явлення депутатського посвідчення. Один із чоловіків також показує свої документи.

Потім Куницький підходить до поліцейського, який перебував у автомобілі неподалік. Згідно з опублікованою інформацією, народний депутат мав намір подати заяву щодо того, що сталося. Сам відеоролик він розмістив на своєму YouTube-каналі 23 листопада.

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Що відомо про офіційну реакцію

Наразі у відкритих публікаціях немає підтвердженої інформації про реєстрацію заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань або про початок кримінального провадження. Не опубліковано й офіційних коментарів поліції або представників ТЦК.

Нагадаємо, Новини.LIVE також повідомляли, що до 1 грудня роботодавцям необхідно подати до ТЦК відомості про зареєстрованих працівників, причому йдеться навіть про тих, кого нещодавно прийняли на підприємство.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді пропонують надати мобілізованим українцям право самостійно обирати підрозділи, в яких вони служитимуть.