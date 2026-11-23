Депутат Александр Куницкий. Фото: instagram.com/zp_offline/

Обнародованное Александром Куницким видео привлекло внимание к инциденту в Киеве с участием народного депутата и нескольких мужчин в военной форме. Парламентарий утверждает, что во время спора у него забрали мобильный телефон и некоторое время не позволяли уйти. Ситуация изменилась после того, как он предъявил удостоверение народного депутата.

Впоследствии Куницкий обратился к правоохранителям, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на украинского нардепа.

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На опубликованных кадрах видно, как политик подходит к мужчинам, которые сопровождают другого гражданина, удерживая его за руки. Александр Куницкий пытается выяснить причину задержания. В ответ ему объясняют, что мужчину якобы остановили из-за нарушения общественного порядка. После этого между участниками возникает словесная перепалка.

Телефон и удостоверение депутата

Дальнейшая часть записи показывает, как у парламентария забирают телефон. Несколько человек в форме окружают его, и некоторое время он остается среди них. Освободиться ему удается после предъявления депутатского удостоверения. Один из мужчин также показывает свои документы.

Затем Куницкий подходит к полицейскому, находившемуся в автомобиле неподалеку. По опубликованной информации, народный депутат намеревался подать заявление о случившемся. Сам видеоролик он разместил на своем YouTube-канале 23 ноября.

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Что известно об официальной реакции

На данный момент в открытых публикациях нет подтвержденной информации о регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований или начале уголовного производства. Не опубликованы и официальные комментарии полиции либо представителей ТЦК.

Напомним, Новини.LIVE также сообщали, что до 1 декабря работодателям необходимо подать в ТЦК сведения о зарегистрированных работниках, причем речь идет даже о тех, кто был недавно принят на предприятие.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде предлагают предоставить мобилизованным украинцам право самостоятельно выбирать подразделения, в которых они будут служить.