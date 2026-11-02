Військовослужбовець ТЦК та СП. Ілюстративне фото

У Рівненській області розпочали розслідування щодо можливого перевищення повноважень військовослужбовцями після звернення чоловіка, який заявив про застосування до нього фізичної сили з боку осіб у військовій формі. Як випливає з відповіді обласної прокуратури, відомості про це кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2026 року. Раніше правоохоронці відкрили провадження стосовно самого заявника.

За інформацією прокуратури, належні процесуальні дії щодо його звернення спочатку не були проведені, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка.

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Хронологія конфлікту

Інцидент стався 28 липня 2026 року. Чоловік повідомив поліції про ймовірне побиття людьми у військовій формі, яких він пов’язував із територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Тілесні ушкодження також зафіксували співробітники поліції, зокрема працівники ізолятора тимчасового утримання, які подали відповідні рапорти.

Чому розслідування спочатку стосувалося самого заявника

Того ж дня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою чоловіка у заподіянні тілесних ушкоджень посадовій особі. Його затримали, а 30 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Як випливає з відповіді прокуратури, у вересні матеріали цієї справи направили до Рівненського міського суду. Підготовче судове засідання призначили на 16 листопада 2026 року.

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Заява Рівненської прокуратури. Фото: Олексій Гончаренко

Що встановила прокуратура

Звернення чоловіка та рапорти співробітників поліції зареєстрували в інформаційній системі 28 липня, а 18 серпня об’єднали в одне провадження та припинили розгляд. Після перевірки Рівненська обласна прокуратура встановила, що під час роботи з цими матеріалами не було виконано необхідних процесуальних дій. З огляду на виявлені обставини 22 жовтня відомості внесли до ЄРДР за частиною першою статті 426-1 Кримінального кодексу України — про перевищення військовим посадовцем повноважень або службових повноважень. Розслідування доручили Державному бюро розслідувань.

У прокуратурі повідомили, що про ухвалене рішення та передачу матеріалів повідомили керівництво спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Тепер слідчим належить перевірити обставини заяви та дати правову оцінку діям причетних осіб.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як військовозобов’язані громадяни можуть захистити свої права у разі насильницької мобілізації та доставки до ТЦК та СП.

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