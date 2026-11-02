Военнослужащий ТЦК и СП. Фото иллюстративное

В Ровенской области начали расследование по факту возможного превышения полномочий военнослужащими после обращения мужчины, который заявил о применении к нему физической силы со стороны людей в военной форме. Как следует из ответа областной прокуратуры, сведения об этом уголовном правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований 22 октября 2026 года. Ранее правоохранители открыли производство в отношении самого заявителя.

По информации прокуратуры, надлежащие процессуальные действия по его обращению первоначально проведены не были, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

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Хронология конфликта

Инцидент произошел 28 июля 2026 года. Мужчина сообщил полиции о предполагаемом избиении людьми в военной форме, которых он связывал с территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Телесные повреждения также зафиксировали сотрудники полиции, в том числе работники изолятора временного содержания, подавшие соответствующие рапорты.

Почему расследование сначала касалось самого заявителя

В тот же день правоохранители начали уголовное производство по подозрению мужчины в причинении телесных повреждений должностному лицу. Его задержали, а 30 июля суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Как следует из ответа прокуратуры, в сентябре материалы этого дела направили в Ровенский городской суд. Подготовительное судебное заседание назначили на 16 ноября 2026 года.

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Ответ Ровенской прокуратуры. Фото: Алексей Гончаренко

Заявление Ровенской прокуратуры. Фото: Алексей Гончаренко

Что установила прокуратура

Обращение мужчины и рапорты сотрудников полиции зарегистрировали в информационной системе 28 июля, а 18 августа объединили в одно производство и прекратили рассмотрение. После проверки Ровенская областная прокуратура установила, что при работе с этими материалами не были выполнены необходимые процессуальные действия. С учетом выявленных обстоятельств 22 октября сведения внесли в ЕРДР по части первой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Расследование поручили Государственному бюро расследований.

В прокуратуре сообщили, что о принятом решении и передаче материалов уведомили руководство специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Теперь следователям предстоит проверить обстоятельства заявления и дать правовую оценку действиям причастных лиц.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как военнообязанные граждане могут защитить свои права при насильственной мобилизации и доставления в ТЦК и СП.

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