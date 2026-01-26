Громадянин з інвалідністю - чи треба таким особам відвідувати ТЦК

Громадяни в територіальному центрі комплектування. Фото: Zmist

Громадяни, які мають офіційно підтверджену інвалідність, не обмежені у своєму праві на виїзд за кордон, навіть без відвідування ТЦК. Та існує одна причина, коли особа з інвалідністю все ж мусить відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Особа з інвалідністю і виїзд за кордон

До юристів звернувся громадянин, який має офіційно зафіксовану інвалідність.

Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон — і чи потрібно йому відвідати територіальний центр комплектування.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи ситуацію, пояснив, що виїзд за кордон для цієї категорії осіб не заборонений.

"Особи з інвалідністю безперешкодно перетинають кордон", — запевнив громадянина юрист.

Особа з інвалідністю і ТЦК

Карпенко також пояснив, у якій ситуації громадянину варто відвідати територіальний центр комплектування.

Це, за словами адвоката, потрібно тоді, коли особа з інвалідністю хоче отримати статус "виключений з військового обліку".

"Якщо громадянин хоче, щоб його виключили з військового обліку за станом здоров'я, він має пройти медичний огляд. Для визначення ступеня придатності до військової служби та можливого виключення з військового обліку за станом здоров'я працівник має звернутись до ТЦК та СП для отримання направлення на ВЛК або згенерувати направлення у застосунку "Резерв+" за власним бажанням", — наголосив Андрій Карпенко.

