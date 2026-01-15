Розшук ТЦК - як особа з інвалідністю може скасувати розшук

Перевірка документів громадянина щодо його можливого розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо громадянина з інвалідністю оголосили у розшук ТЦК, він може скасувати це рішення, направивши поштою листа із відповідною заявою. Втім, навіть до скасування розшуку такий громадянин може спокійно пересуватися країною, маючи при собі один-єдиний документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Інвалідність і розшук ТЦК — що робити

Громадяни, у яких офіційно діагностували та зафіксували інвалідність, позбавляють від обов’язку проходити військову службу.

Відповідно, вони не перебувають і на військовому обліку.

Та у деяких випадках ці громадяни, які перебувають на обліку в ТЦК, можуть навіть бути оголошені у розшук.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, як йому знятися з розшуку ТЦК за наявності інвалідності.

Чоловік додав, що його оголосили у розшук через неявку за повісткою, хоча жодних повісток йому не вручали.

"Треба направити поштою з описом вкладення і зворотним повідомленням до ТЦК за місцем обліку заяву про зняття з розшуку на підставі встановленої інвалідності", — підкреслив у коментарі громадянину юрист Андрій Брильов.

При цьому, додав юрист, варто зазначити, що жодних повісток отримано не було.

"До заяви треба додати копію пенсійного посвідчення", — нагадав про важливий момент Брильов.

Чи можна їздити країною до скасування розшуку ТЦК

Юрист також прокоментував ситуацію до моменту скасування територіальним центром комплектування розшуку.

"На мою думку можна вільно пересуватися з пенсійним посвідченням", — зазначив Андрій Брильов.

Він додав, що цей документ є беззаперечним доказом інвалідності і наявності підстав для відстрочки.

