Главная ТЦК Розыск лица с инвалидностью — как отменить решение ТЦК

Розыск лица с инвалидностью — как отменить решение ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 00:30
Розыск ТЦК - как лицо с инвалидностью может отменить розыск
Проверка документов гражданина относительно его возможного розыска ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Если гражданина с инвалидностью объявили в розыск ТЦК, он может отменить это решение, направив по почте письмо с соответствующим заявлением. Впрочем, даже до отмены розыска такой гражданин может спокойно передвигаться по стране, имея при себе один-единственный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брылев.

Читайте также:

Инвалидность и розыск ТЦК — что делать

Граждане, у которых официально диагностировали и зафиксировали инвалидность, избавляют от обязанности проходить военную службу.

Соответственно, они не состоят и на воинском учете.

Но в некоторых случаях эти граждане, состоящие на учете в ТЦК, могут даже быть объявлены в розыск.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, как ему сняться с розыска ТЦК при наличии инвалидности.

Мужчина добавил, что его объявили в розыск из-за неявки по повестке, хотя никаких повесток ему не вручали.

"Надо направить по почте с описью вложения и обратным уведомлением в ТЦК по месту учета заявление о снятии с розыска на основании установленной инвалидности", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Андрей Брылев.

При этом, добавил юрист, стоит отметить, что никаких повесток получено не было.

"К заявлению надо приложить копию пенсионного удостоверения", — напомнил о важном моменте Брылев.

Можно ли ездить по стране до отмены розыска ТЦК

Юрист также прокомментировал ситуацию до момента отмены территориальным центром комплектования розыска.

"По моему мнению можно свободно передвигаться с пенсионным удостоверением", — отметил Андрей Брылев.

Он добавил, что этот документ является неоспоримым доказательством инвалидности и наличия оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, примет ли ЦПАУ заявление на отсрочку от гражданина, который находится в розыске от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить розыск территориального центра комплектования через приложение "Резерв+".

инвалидность документы ТЦК и СП лицо с инвалидностью розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
