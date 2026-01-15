Розыск ТЦК - как лицо с инвалидностью может отменить розыск

Розыск лица с инвалидностью — как отменить решение ТЦК
Если гражданина с инвалидностью объявили в розыск ТЦК, он может отменить это решение, направив по почте письмо с соответствующим заявлением. Впрочем, даже до отмены розыска такой гражданин может спокойно передвигаться по стране, имея при себе один-единственный документ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брылев.
Инвалидность и розыск ТЦК — что делать
Граждане, у которых официально диагностировали и зафиксировали инвалидность, избавляют от обязанности проходить военную службу.
Соответственно, они не состоят и на воинском учете.
Но в некоторых случаях эти граждане, состоящие на учете в ТЦК, могут даже быть объявлены в розыск.
К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, как ему сняться с розыска ТЦК при наличии инвалидности.
Мужчина добавил, что его объявили в розыск из-за неявки по повестке, хотя никаких повесток ему не вручали.
"Надо направить по почте с описью вложения и обратным уведомлением в ТЦК по месту учета заявление о снятии с розыска на основании установленной инвалидности", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Андрей Брылев.
При этом, добавил юрист, стоит отметить, что никаких повесток получено не было.
"К заявлению надо приложить копию пенсионного удостоверения", — напомнил о важном моменте Брылев.
Можно ли ездить по стране до отмены розыска ТЦК
Юрист также прокомментировал ситуацию до момента отмены территориальным центром комплектования розыска.
"По моему мнению можно свободно передвигаться с пенсионным удостоверением", — отметил Андрей Брылев.
Он добавил, что этот документ является неоспоримым доказательством инвалидности и наличия оснований для отсрочки.
