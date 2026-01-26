Гражданин с инвалидностью - надо ли таким лицам посещать ТЦК

Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: Zmist

Граждане, имеющие официально подтвержденную инвалидность, не ограничены в своем праве на выезд за границу, даже без посещения ТЦК. Но существует одна причина, когда лицо с инвалидностью все же должно посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Лицо с инвалидностью и выезд за границу

К юристам обратился гражданин, который имеет официально зафиксированную инвалидность.

Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу — и нужно ли ему посетить территориальный центр комплектования.

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя ситуацию, пояснил, что выезд за границу для этой категории лиц не запрещен.

"Лица с инвалидностью беспрепятственно пересекают границу", — заверил гражданина юрист.

Лицо с инвалидностью и ТЦК

Карпенко также объяснил, в какой ситуации гражданину стоит посетить территориальный центр комплектования.

Это, по словам адвоката, нужно тогда, когда лицо с инвалидностью хочет получить статус "исключен с воинского учета".

"Если гражданин хочет, чтобы его исключили с воинского учета по состоянию здоровья, он должен пройти медицинский осмотр. Для определения степени годности к военной службе и возможного исключения с воинского учета по состоянию здоровья работник должен обратиться в ТЦК и СП для получения направления на ВВК или сгенерировать направление в приложении "Резерв+" по собственному желанию", — отметил Андрей Карпенко.

