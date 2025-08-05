Задержание инвалида без отсрочки - когда ТЦК имеет на это право

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Гражданин, имеющий инвалидность, должен использовать свое законное право и оформить отсрочку от мобилизации. Но фактически такого гражданина не будут доставлять ТЦК даже при отсутствии отсрочки, достаточно будет пенсионного удостоверения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его, лицо с инвалидностью, задержать на блокпосту территориального центра комплектования.

Мужчина подчеркнул, что, несмотря на наличие инвалидности, он до сих пор не оформил отсрочку от мобилизации.

"Если Вы инвалид, неважно какой группы, то во-первых имеете право на отсрочку и лучше бы ее оформить, а во-вторых, не подлежат ВВК", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Александр Прокопец.

Что должно происходить по закону и как на самом деле реагируют группы оповещения ТЦК

Юрист отметил, что ситуация с такими гражданами является противоречивой.

"Формально, Вы военнообязанный и без оформления отсрочки, поэтому могут пытаться применять определенные действия, например вызвать в ТЦК, если остановят", — отметил Прокопец.

Но, добавил он, теория в таких случаях серьезно отличается от того, что происходит на самом деле.

"Из практики, если показывают пенсионные удостоверения, то не трогают, даже без оформленной отсрочки", — заверил Александр Прокопец.

Напомним, мы ранее писали о том, кого могут забрать в ТЦК с блокпоста.

Добавим, мы сообщали о том, когда человека с отсрочкой могут доставить в ТЦК.