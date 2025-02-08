Відстрочка від мобілізації - чи можуть затримати людину з відстрочкою

Перевірка даних групою оповіщення ТЦК. Фото: "РадіоТрек"

Червона стрічка і повідомлення про можливе порушення військового обліку в "Резерв+" можуть свідчити про збій в роботі застосунку. Але при цьому громадянина з такими даними в "Резерв+" можуть доставити до ТЦК навіть попри наявність відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Червона стрічка в "Резерв+"

До юристів звернувся студент, якому вже виповнилося 25 років, тобто він із категорії "призовник" перейшов до категорії "військовозобов’язаний" — тобто може бути мобілізований до ЗСУ.

Громадянин пояснив, що має відстрочку як студент, але в "Резерв+" почала світитися червона стрічка і надпис про можливе порушення військового обліку.

"В принципі, таке повідомлення можна пояснити притягненням до адмінвідповідальності або ж технічними збоями в роботі застосунку "Резерв+", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Проблеми з ТЦК

Разом з тим, підкреслив юрист, навіть за наявності відстрочки такий громадянин може отримати проблеми.

"При зустрічі із патрулем поліції чи перевірці на блокпосту можуть примусово доставити в ТЦК", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має на це право на відстрочку через "Резерв+" у лютому 2025 року.

Також ми повідомляли про те, чи є різниця між відстрочками, оформленими в ТЦК та через "Резерв+".