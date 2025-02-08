Отсрочка от мобилизации - могут ли задержать человека с отсрочкой

Проверка данных группой оповещения ТЦК. Фото: "РадиоТрек"

Красная лента и сообщение о возможном нарушении воинского учета в "Резерв+" могут свидетельствовать о сбое в работе приложения. Но при этом гражданина с такими данными в "Резерв+" могут доставить в ТЦК даже несмотря на наличие отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Красная лента в "Резерв+"

К юристам обратился студент, которому уже исполнилось 25 лет, то есть он из категории "призывник" перешел в категорию "военнообязанный" — то есть может быть мобилизован в ВСУ.

Гражданин пояснил, что имеет отсрочку как студент, но в "Резерв+" начала светиться красная лента и надпись о возможном нарушении воинского учета.

"В принципе, такое сообщение можно объяснить привлечением к админответственности или же техническими сбоями в работе приложения "Резерв+", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Проблемы с ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, даже при наличии отсрочки такой гражданин может получить проблемы.

"При встрече с патрулем полиции или проверке на блокпосту могут принудительно доставить в ТЦК", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет на это право на отсрочку через "Резерв+" в феврале 2025 года.

Также мы сообщали о том, есть ли разница между отсрочками, оформленными в ТЦК и через "Резерв+".