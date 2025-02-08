Отсрочка от мобилизации - могут ли задержать человека с отсрочкой

Когда человека с отсрочкой могут доставить в ТЦК
Красная лента и сообщение о возможном нарушении воинского учета в "Резерв+" могут свидетельствовать о сбое в работе приложения. Но при этом гражданина с такими данными в "Резерв+" могут доставить в ТЦК даже несмотря на наличие отсрочки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Красная лента в "Резерв+"
К юристам обратился студент, которому уже исполнилось 25 лет, то есть он из категории "призывник" перешел в категорию "военнообязанный" — то есть может быть мобилизован в ВСУ.
Гражданин пояснил, что имеет отсрочку как студент, но в "Резерв+" начала светиться красная лента и надпись о возможном нарушении воинского учета.
"В принципе, такое сообщение можно объяснить привлечением к админответственности или же техническими сбоями в работе приложения "Резерв+", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Проблемы с ТЦК
Вместе с тем, подчеркнул юрист, даже при наличии отсрочки такой гражданин может получить проблемы.
"При встрече с патрулем полиции или проверке на блокпосту могут принудительно доставить в ТЦК", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет на это право на отсрочку через "Резерв+" в феврале 2025 года.
Также мы сообщали о том, есть ли разница между отсрочками, оформленными в ТЦК и через "Резерв+".
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