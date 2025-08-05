Затримання інваліда без відстрочки - коли ТЦК має на це право

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Громадянин, який має інвалідність, повинен використати своє законне право і оформити відстрочку від мобілізації. Але фактично такого громадянина не доставлятимуть ТЦК навіть за відсутності відстрочки, достатньо буде пенсійного посвідчення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Можливе затримання особи з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його, особу з інвалідністю, затримати на блокпосту територіального центру комплектування.

Чоловік підкреслив, що, попри наявність інвалідності, він досі не оформив відстрочку від мобілізації.

"Якщо Ви інвалід, неважливо якої групи, то по-перше маєте право на відстрочку і краще б її оформити, а по-друге, не підлягаєте ВЛК", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Олександр Прокопець.

Що має відбуватися за законом і як насправді реагують групи оповіщення ТЦК

Юрист зазначив, що ситуація із такими громадянами є суперечливою.

"Формально, Ви військовозобов'язаний і без оформлення відстрочки, тож можуть намагатись застосовувати певні дії, наприклад викликати в ТЦК, якщо зупинять", — зазначив Прокопець.

Та, додав він, теорія у таких випадках серйозно відрізняється від того, що відбувається насправді.

"З практики, якщо показують пенсійні посвідчення, то не чіпають, навіть без оформленої відстрочки", — запевнив Олександр Прокопець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть забрати в ТЦК з блокпосту.

Додамо, ми повідомляли про те, коли людину з відстрочкою можуть доправити до ТЦК.