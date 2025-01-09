Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я - хвороби кістково-м'язової системи, які звільняють від призову

Пацієнт з хворобою хребта. Фото: Informator

Згідно із чинним законодавством, відстрочка від мобілізації надається тим військовозобов’язаним громадянам, які мають серйозні захворювання хребта, кісток чи сполучної тканини. Це, зокрема, різноманітні поліартропатії, артрози та деформації пальців та кінцівок.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

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Від мобілізації звільняються військовозобов’язані громадяни, які мають хвороби хребта зі значними порушеннями функцій.

Це, зокрема, викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків та ін.

Хвороби кісток та м’язів, які звільняють від мобілізації

Крім того, відстрочку від мобілізації мають отримати громадяни, у яких діагностовано інші захворювання кістково-м’язової системи і сполучної тканини.

Це:

запальні та інфекційні поліартропатії зі значними та стійкими порушеннями функцій;

важка форма анкілозуючого спондилоартрита;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

остеопатії і хондропатії зі значними порушеннями функцій тощо.

Також неможливо мобілізувати осіб з двосторонньою ампутацією кінцівок на будь-якому рівні, односторонньою ампутаційною куксою нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки, набутими деформаціями та дефектами пальців та кінцівок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які хвороби органів дихання звільняють від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, з якими інфекціями військовозобов’язаних громадян звільняють від призову в особливий період.