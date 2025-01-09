Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья — болезни костно-мышечной системы, которые освобождают от призыва

Пациент с болезнью позвоночника. Фото: Informator

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется тем военнообязанным гражданам, которые имеют серьезные заболевания позвоночника, костей или соединительной ткани. Это, в частности, различные полиартропатии, артрозы и деформации пальцев и конечностей.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

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От мобилизации освобождаются военнообязанные граждане, которые имеют болезни позвоночника со значительными нарушениями функций.

Это, в частности, искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков и др.

Болезни костей и мышц, которые освобождают от мобилизации

Кроме того, отсрочку от мобилизации должны получить граждане, у которых диагностированы другие заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Это:

воспалительные и инфекционные полиартропатии со значительными и стойкими нарушениями функций;

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций и т.д.

Также невозможно мобилизовать лиц с двусторонней ампутацией конечностей на любом уровне, односторонней ампутационной куксой нижней конечности выше уровня верхней трети голени, приобретенными деформациями и дефектами пальцев и конечностей.

Напомним, мы ранее писали о том, какие болезни органов дыхания освобождают от мобилизации.

Далее, мы сообщали о том, с какими инфекциями военнообязанных граждан освобождают от призыва в особый период.