Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья — болезни костно-мышечной системы, которые освобождают от призыва

Болезни хребта — какие проблемы костей освобождают от призыва
Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется тем военнообязанным гражданам, которые имеют серьезные заболевания позвоночника, костей или соединительной ткани. Это, в частности, различные полиартропатии, артрозы и деформации пальцев и конечностей.
Об этом говорится в материале издания "Главком".
Проблемы с позвоночником и отсрочка
От мобилизации освобождаются военнообязанные граждане, которые имеют болезни позвоночника со значительными нарушениями функций.
Это, в частности, искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков и др.
Болезни костей и мышц, которые освобождают от мобилизации
Кроме того, отсрочку от мобилизации должны получить граждане, у которых диагностированы другие заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Это:
- воспалительные и инфекционные полиартропатии со значительными и стойкими нарушениями функций;
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций и т.д.
Также невозможно мобилизовать лиц с двусторонней ампутацией конечностей на любом уровне, односторонней ампутационной куксой нижней конечности выше уровня верхней трети голени, приобретенными деформациями и дефектами пальцев и конечностей.
Напомним, мы ранее писали о том, какие болезни органов дыхания освобождают от мобилизации.
Далее, мы сообщали о том, с какими инфекциями военнообязанных граждан освобождают от призыва в особый период.
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