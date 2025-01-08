Хвороби органів дихання — коли діє відстрочка від мобілізації

Хворий на бронхіальну астму громадянин. Фото: medtour.help

Бронхіт та бронхіальна астма за деяких умов звільняють військовозобов’язаних громадян від мобілізації. Право на відстрочку надається за наявності цілої низки захворювань органів дихання.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

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Відстрочка від мобілізації з бронхітом

Громадяни з хворобами нижніх дихальних шляхів мають право на відстрочку від мобілізації.

Йдеться про такі хвороби, як бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легенів чи бронхоектатична хвороба.

Але для цього захворювання мають бути зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання.

Список хвороб органів дихання

Крім того, звільняє від мобілізації тяжка персистуюча бронхіальна астма та ціла низка інших хвороб органів дихання.

Це:

стенози гортані;

парези й паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання;

тяжка форма спастичної дисфонії;

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс тощо).

Нагадаємо, ми повідомляли раніше про те, з якими розладами психіки не можуть мобілізувати до ЗСУ.

Також ми писали про те, з якими хворобами психіки можуть призвати до армії в особливий період.