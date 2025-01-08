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Не только астма — с какими болезнями органов дыхания не призовут

8 января 2025 18:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Болезни органов дыхания — когда действует отсрочка от мобилизации
Больной бронхиальной астмой гражданин. Фото: medtour.help
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронхит и бронхиальная астма при некоторых условиях освобождают военнообязанных граждан от мобилизации. Право на отсрочку предоставляется при наличии целого ряда заболеваний органов дыхания.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

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Граждане с болезнями нижних дыхательных путей имеют право на отсрочку от мобилизации.

Речь идет о таких болезнях, как бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких или бронхоэктатическая болезнь.

Но для этого заболевания должны быть со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.

Список болезней органов дыхания

Кроме того, освобождает от мобилизации тяжелая персистирующая бронхиальная астма и целый ряд других болезней органов дыхания.

Это:

  • стенозы гортани;
  • парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
  • тяжелая форма спастической дисфонии;
  • болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
  • хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и т.д.).

Напомним, мы сообщали ранее о том, с какими расстройствами психики не могут мобилизовать в ВСУ.

Также мы писали о том, с какими болезнями психики могут призвать в армию в особый период.

болезнь мобилизация отсрочка военнообязанные легкие

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