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Розлади психіки — коли в ТЦК не випишуть повістку

7 січня 2025 17:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістки від ТЦК — з якими розладами психіки не мобілізують
Пацієнт на прийомі у лікаря. Фото: freepik.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни, які мають офіційно зафіксовані медичними фахівцями розлади психіки, не можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України в особливий період. До списку цих розладів входять деменція, різні синдроми залежності та інші захворювання.

Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

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Мобілізації не підлягають ті військовозобов’язані громадяни, які страждають на різні розлади психіки та поведінки.

До списку таких розладів входять, зокрема, усі види деменції чи розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби.

Список розладів психіки, які надають право на відстрочку

Крім того, не можуть бути мобілізовані громадяни, які мають низку інших психічних захворювань.

Це, зокрема:

  • синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (наприклад, алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);
  • ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);
  • невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);
  • різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);
  • розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);
  • розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);
  • розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
  • специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
  • глибока й тяжка розумова відсталість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими психічними розладами навпаки, можуть мобілізувати до ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, як українцям отримати відстрочку за станом здоров'я під час війни.

ЗСУ мобілізація відстрочка військовозобов'язані психіка

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