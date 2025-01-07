Повестки от ТЦК - с какими расстройствами психики не мобилизуют

Расстройства психики — когда в ТЦК не выпишут повестку
Военнообязанные граждане, которые имеют официально зафиксированные медицинскими специалистами расстройства психики, не могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины в особый период. В список этих расстройств входят деменция, различные синдромы зависимости и другие заболевания.
Об этом говорится в материале издания "Главком".
С психическими проблемами не мобилизуют
Мобилизации не подлежат те военнообязанные граждане, которые страдают различными расстройствами психики и поведения.
В список таких расстройств входят, в частности, все виды деменции или расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни.
Список расстройств психики, которые дают право на отсрочку
Кроме того, не могут быть мобилизованы граждане, имеющие ряд других психических заболеваний.
Это, в частности:
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (например, алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, которые не вызывают зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- <расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства
- специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д.
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Напомним, ранее мы писали о том, с какими психическими расстройствами наоборот, могут мобилизовать в ВСУ.
Далее, мы сообщали о том, как украинцам получить отсрочку по состоянию здоровья во время войны.
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