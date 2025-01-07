Повестки от ТЦК - с какими расстройствами психики не мобилизуют

Пациент на приеме у врача. Фото: freepik.com

Военнообязанные граждане, которые имеют официально зафиксированные медицинскими специалистами расстройства психики, не могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины в особый период. В список этих расстройств входят деменция, различные синдромы зависимости и другие заболевания.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

Читайте также:

С психическими проблемами не мобилизуют

Мобилизации не подлежат те военнообязанные граждане, которые страдают различными расстройствами психики и поведения.

В список таких расстройств входят, в частности, все виды деменции или расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни.

Список расстройств психики, которые дают право на отсрочку

Кроме того, не могут быть мобилизованы граждане, имеющие ряд других психических заболеваний.

Это, в частности:

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (например, алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, которые не вызывают зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

<расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства

специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д.

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими психическими расстройствами наоборот, могут мобилизовать в ВСУ.

Далее, мы сообщали о том, как украинцам получить отсрочку по состоянию здоровья во время войны.